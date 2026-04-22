Латвийский инфектолог: болезни не укрепляют иммунитет детей так, как это делает вакцинация

Каждая инфекция, даже кажущаяся легкой, перегружает три основных процесса, необходимые организму для поддержания здоровья: производство энергии в клетках, белковый баланс и связь нервной системы с иммунитетом, поясняет врач. Завадска рассказывает, что как только иммунная система распознает возбудителя, митохондрии — «электростанции» клеток — перестают обеспечивать нормальную работу организма и направляют всю мощность на защиту. Энергия буквально «отнимается» у мышления, роста и физической выносливости. Одновременно вирусы или бактерии загрязняют клетки поврежденными частицами, создавая ситуацию, при которой системы самоочистки клеток уже не справляются со своей повседневной работой и не могут восстанавливать поврежденные ткани. Этот процесс сопровождается сигнальными веществами, которые заставляют мозг ощущать слабость и отсутствие мотивации — это не лень, а биологически обусловленный режим экономии энергии, который останавливает естественное стремление ребенка познавать мир и учиться.