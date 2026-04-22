Латвийский инфектолог: болезни не укрепляют иммунитет детей так, как это делает вакцинация
Вспышка кори в Латвии демонстрирует опасную правду: болезни не закаляют, а разрушают иммунитет. Детский инфекционист, профессор Рижского университета Страдиня Даце Завадска предупреждает — ребенок после инфекции может потерять до 70% защиты и снова стать уязвимым.
В то же время вакцинация — это способ научить организм защищаться, подчеркивает Завадска. Она указывает, что зарегистрированная в Латвии вспышка кори представляет прямую угрозу каждому невакцинированному ребенку и взрослому. Эта ситуация ясно демонстрирует последствия отказа от защиты.
По оценке Завадской, в обществе до сих пор распространен миф о том, что болезни у ребенка — это необходимый этап, который «закаляет» организм. Однако биология показывает обратное, поскольку иммунная система не работает по принципу «что нас не убивает, делает сильнее», подчеркивает профессор.
По ее словам, привлекательность «естественного иммунитета» основана лишь на частичной правде — действительно, после болезни формируется иммунная память. Однако цена этого единственного преимущества несоразмерно высока, отмечает Завадска. Она объясняет, что это дни или недели с огромной нагрузкой на обмен веществ, повреждением тканей и риском осложнений, тогда как вакцины обеспечивают ту же защиту без этого тяжелого удара по общему состоянию здоровья ребенка.
Каждая инфекция, даже кажущаяся легкой, перегружает три основных процесса, необходимые организму для поддержания здоровья: производство энергии в клетках, белковый баланс и связь нервной системы с иммунитетом, поясняет врач. Завадска рассказывает, что как только иммунная система распознает возбудителя, митохондрии — «электростанции» клеток — перестают обеспечивать нормальную работу организма и направляют всю мощность на защиту. Энергия буквально «отнимается» у мышления, роста и физической выносливости. Одновременно вирусы или бактерии загрязняют клетки поврежденными частицами, создавая ситуацию, при которой системы самоочистки клеток уже не справляются со своей повседневной работой и не могут восстанавливать поврежденные ткани. Этот процесс сопровождается сигнальными веществами, которые заставляют мозг ощущать слабость и отсутствие мотивации — это не лень, а биологически обусловленный режим экономии энергии, который останавливает естественное стремление ребенка познавать мир и учиться.
Завадска отмечает, что нынешняя вспышка кори в Латвии — наглядный пример того, почему болезнь — это не тренировка, а серьезный удар по организму. Вирус кори не только вызывает опасную лихорадку и тяжелые осложнения, такие как пневмония или энцефалит, но и буквально стирает иммунную память. Научно этот процесс называется иммунной амнезией — состоянием, при котором вирус кори «стирает» память организма о том, как бороться с другими патогенами, объясняет медик. То есть вирус уничтожает клетки, которые хранят информацию обо всех ранее перенесенных болезнях и полученных вакцинах.
После кори ребенок может потерять до 70% своей иммунной защиты, становясь вновь полностью уязвимым к инфекциям, которые он уже однажды успешно преодолел.
Воспаление, вызванное инфекцией, оставляет последствия, которые могут ощущаться долго после нормализации температуры. Пока организм месяцами восстанавливает истощенные ресурсы, он ослаблен и более уязвим для следующих патогенов. Профессор подчеркивает, что вакцины предотвращают эту опасную цепочку процессов и истощение ресурсов, позволяя иммунной системе получить необходимую информацию без общего ослабления организма.
Завадска также напоминает, что вакцина против кори — это не только защита от одного конкретного вируса, она защищает весь предыдущий иммунный опыт ребенка и гарантирует, что его развитие не будет остановлено ради «закалки» через опасную и ненужную болезнь, которую в эпоху современной медицины можно полностью предотвратить.
Ранее сообщалось, что в последней вспышке кори в Латвии на данный момент зарегистрировано в общей сложности 49 случаев заболевания.