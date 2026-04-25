Масло вместо дизеля: в Эстонии начали экономить на топливе и "заправляться" в магазинах
Рост цен на топливо толкает водителей к сомнительным решениям — в Эстонии владельцы старых дизельных авто переходят на пищевое масло. Экономия ощутимая, но подходит это далеко не всем машинам.
Реагируя на резкий рост цен на топливо, наиболее изобретательные жители Эстонии, владеющие дизельными автомобилями старого образца, вместо автозаправочных станций начали посещать супермаркеты, чтобы покупать пищевое масло для работы своих транспортных средств, сообщает эстонское общественное медиа ERR.
Основой таких действий являются экономические соображения — в то время как цена дизельного топлива на заправках превышает два евро за литр, цена растительного масла в супермаркетах составляет менее одного евро за литр. Портал Delfi Ärileht отмечает, что такая альтернатива технически возможна только для более старых и конструктивно простых дизельных двигателей.
Один водитель, который использует растительное масло для своего микроавтобуса Volkswagen Transporter 1997 года выпуска, объяснил, что полностью отказаться от традиционного топлива невозможно — для запуска двигателя в баке необходимо смешивать пищевое масло с определенным количеством дизельного топлива.
Водитель утверждает, что, используя пищевое масло вместо дизеля, он уже проехал 2000 километров в этом сезоне. Он также отметил, что во время поездок не сталкивался с какими-либо техническими проблемами. Водитель подчеркнул, что в торговых точках Эстонии растительное масло можно купить примерно за 0,99 евро за литр, однако на приграничной территории Латвии оно доступно по еще более низкой цене.
Он также отметил, что помимо значительной финансовой экономии есть еще один приятный бонус — автомобиль больше не пахнет дизельным топливом. «Ощущение такое, как будто находишься в пекарне», — отметил водитель.
Руководитель коммуникаций эстонской розничной сети Selver Марианна Йервела подтвердила СМИ, что продажи рафинированного пищевого масла в последнее время существенно выросли. При этом она подчеркнула, что у ритейлера нет возможности отслеживать, для каких целей покупатели используют приобретенный продукт.