Нефтяной кризис меняет правила: латвийский эксперт - о том, почему могут снять санкции с России
Глобальные сбои на нефтяном рынке могут привести к неожиданному сценарию — временному снятию санкций с России. Эксперты предупреждают: мир сталкивается с кризисом, масштабы которого ранее практически не наблюдались.
Глобальные изменения на нефтяном рынке могут иметь далеко идущие последствия, включая возможный пересмотр санкционной политики в отношении России. Об этом заявил латвийский экономист, эксперт по вопросам транспорта и портов, а также фармацевтической отрасли Валтерс Болевицс в эфире TV24.
По его словам, специфика нефтяной отрасли не позволяет просто остановить добычу. «В нефтяном бизнесе все устроено так, что ты не можешь остановить прокачку — как только это делаешь, возникают технические проблемы», — пояснил эксперт. Он уточнил, что добычу можно лишь сократить, но не прекратить полностью: «Ты можешь уменьшить мощность, объем, но качать нужно постоянно».
В результате, отметил Болевицс, на фоне текущих перебоев нефть начинает накапливаться: «Сейчас она просто складируется в резервуарах — они скоро будут заполнены, и больше некуда будет девать».
Ситуацию усугубляют проблемы с глобальными поставками. В частности, речь идет о затрудненном судоходстве через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. По словам эксперта, поток танкеров там существенно сократился и остается ограниченным уже длительное время. На фоне этих процессов страны-покупатели вынуждены срочно перестраивать цепочки поставок. Основными альтернативными источниками нефти остаются США, страны Южной Америки, а также Норвегия и отдельные государства Африки.
Однако наиболее резонансным стало предупреждение эксперта о возможных политических последствиях кризиса. По его мнению, при дальнейшем ухудшении ситуации не исключен пересмотр санкций против России.
«Мы можем дойти до такой повестки дня, когда цепочки поставок будут настолько нарушены, что с России просто снимут санкции», — заявил Болевицс.
Он добавил, что подобные меры могут носить временный характер, чтобы стабилизировать рынок: «Их могут снять на короткий период, чтобы обеспечить поставки». Эксперт подчеркнул, что для Латвии и других небольших стран такие изменения не несут выгоды. «С нашей, маленькой латвийской перспективы, это точно невыгодно», — отметил он.
В заключение Болевицс охарактеризовал происходящее как беспрецедентное: «В этом году в мире происходят грандиозные изменения. За всю свою жизнь я не видел ничего подобного — происходит что-то действительно большое».