Экстремально близко: астероид пролетит рядом с Землей - его будет видно невооруженным глазом

Астероид «Апофис» был открыт в 2004 году. Изначально он классифицировался как потенциально опасный, поскольку существовала вероятность его столкновения с Землей в 2029, 2036 или 2068 годах. Однако после многолетних наблюдений с помощью оптических телескопов и радаров астрономы пришли к выводу, что как минимум в ближайшие 100 лет он не представляет угрозы для Земли.