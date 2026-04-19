Экстремально близко: астероид пролетит рядом с Землей - его будет видно невооруженным глазом
Астероид "Апофис", которого раньше считали угрозой для Земле, пролетит в 2029 году на рекордно близком расстоянии. Его можно будет увидеть невооруженным глазом — ученые называют это событие уникальным.
Близко к Земле, но на безопасном расстоянии пролетит астероид «Апофис», названный в честь древнеегипетского бога хаоса и разрушения, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Планируется, что пролет астероида мимо Земли состоится 13 апреля 2029 года, сообщает ABC News.
Как указывает NASA, «Апофис» приблизится к поверхности Земли примерно на расстояние 32 000 километров. Это почти в 12 раз ближе, чем среднее расстояние от Земли до Луны, и даже ближе, чем расположены многие телекоммуникационные спутники на геосинхронной орбите (около 36 000 километров). Представители NASA подчеркивают, что сближение объекта такого масштаба с Землей является «очень редким событием».
Во время пролета в восточном полушарии — в том числе на большей части Европы — «Апофис» будет виден невооруженным глазом, если позволят погодные условия.
Ранее существовала вероятность столкновения
Астероид «Апофис» был открыт в 2004 году. Изначально он классифицировался как потенциально опасный, поскольку существовала вероятность его столкновения с Землей в 2029, 2036 или 2068 годах. Однако после многолетних наблюдений с помощью оптических телескопов и радаров астрономы пришли к выводу, что как минимум в ближайшие 100 лет он не представляет угрозы для Земли.
В то же время NASA поясняет, что гравитация Земли во время пролета может изменить орбиту астероида вокруг Солнца, сделав ее немного шире или увеличив период обращения, однако риск столкновения от этого не возрастет.
Европейское космическое агентство (ESA) отмечает, что после пролета в апреле 2029 года «Апофис» станет представителем группы «Аполлон» — астероидов, чьи орбиты шире земной, но периодически пересекают ее.
Уникальная возможность для науки
Это сближение даст астрономам уникальную возможность изучить физические свойства объекта. Для его исследования NASA направило космический аппарат OSIRIS-APEX, который встретится с астероидом после пролета, а ESA отправляет миссию RAMSES, которая будет сопровождать «Апофис» во время его приближения к Земле.
По данным NASA, астероид является реликтом ранней Солнечной системы, сформировавшимся около 4,6 миллиарда лет назад. Он состоит из первичного материала и никогда не был частью планеты или ее спутника.
Хотя точные размеры и форма «Апофиса» до сих пор неизвестны, считается, что его средний диаметр составляет около 375 метров, а максимальная длина достигает не менее 450 метров. Как отмечают исследователи Массачусетского технологического института, поверхность астероида сильно изменилась под воздействием космической среды — солнечного ветра и космических лучей на протяжении тысячелетий.