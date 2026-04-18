"Пишите - женщина в самом расцвете лет": пенсионерка из Риги выиграла 10 000 евро
«Женщина в самом расцвете лет» — так называет себя пенсионерка из Риги, которая 9 апреля выиграла 10 000 евро по билету лотереи Simtgades loterija, купленному в магазине Maxima в Риге на улице Аугуста Деглава, 67.
Она рассказала, что ее любимая лотерея — SuperBingo, в которую она играет уже много лет. Самый крупный выигрыш ей достался еще во времена, когда национальной валютой не был евро: «Тогда я выиграла 1950 латов. Это были большие деньги! Я помогла сыну оплатить учебу», — вспоминает она. Женщина добавила, что знала и о благой цели Simtgades loterija — с помощью этой лотереи собирают средства на поддержку самых талантливых латвийских старшеклассников.
Билеты Simtgades loterija ей обычно дарит сын. «Он дает мне билеты, а вместе с ними — и радость их стирать», — рассказывает победительница. История именно этого выигрыша началась чуть раньше — когда в подаренном сыном билете обнаружился выигрыш в 10 евро. «Я решила обменять его на два других. В магазине Maxima взяла два билета Simtgades loterija, положила их в сумочку и пошла домой. Сразу же начала стирать. В первом оказался выигрыш в 5 евро, и я помню, что подумала: значит, второй билет пустой. Я никак не могла представить, что выиграю такую большую сумму», — говорит она.
До этого самый крупный выигрыш в моментальных лотереях у нее был в Sporta loterija — 20 евро.
«Признаюсь, среди моих знакомых есть люди, которые получали крупные выигрыши, в том числе одна женщина, выигравшая в Simtgades loterija 100 000 евро. Но мне и в голову не могло прийти, что такое может случиться и со мной».
Обнаружив выигрыш, она сразу сфотографировала билет и отправила снимок сыну. «Он тоже был в шоке. Мы оба очень рады. Но у нас не так, что деньги пришли на счет — и их сразу нужно тратить. Поэтому пока не знаю, что будем делать с выигрышем. Пусть пока полежит», — сказала она.