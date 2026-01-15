Лег спать, не дочистив лотерейный билет: как инженер из Риги едва не проспал свои 150 000 евро

Поэтому он спокойно отправился обратно в Narvesen, чтобы узнать, какой выигрыш по этому билету, и получить 30 евро, которые принесли три другие карточки. «30 евро мне выплатили, а по четвертому билету продавец объяснила, что на месте его выплатить нельзя. Я подумал — как хорошо! Значит, будет больше чем 150 евро», — смеется он. Он вернулся домой, связался с Latvijas Loto — и тогда узнал реальный размер выигрыша. «Было очень трудно поверить. Эмоции не могу описать, но сразу включилась мысль: и что мне теперь делать?»