"Сначала я ничего не понял": история 58-летнего строителя из Риги, выигравшего 55 000 евро в лотерее

Счастливый билет он купил в магазине Maxima в Риге на Бривибас гатве, 406. «Тогда я купил два билета другу и три — себе. К сожалению, названия не помню, но билеты для друга стоили по 5 евро каждый, а мои — один за 20 евро и два по 3 евро». По дороге на работу он подарил билеты другу и начал стирать свои. В остальных билетах выигрыша не было, но в Burtu lingo оказался выигрыш в 55 000 евро.