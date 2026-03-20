"Сначала я ничего не понял": история 58-летнего строителя из Риги, выигравшего 55 000 евро в лотерее
58-летнему мужчине, живущему в Риге на Югле, повезло выиграть 55 000 евро в моментальной лотерее Burtu lingo. Он работает в строительстве и, когда с ним связались, признался, что как раз едет на объект, поэтому долго говорить не может, но согласился коротко рассказать свою историю.
«В лотереях я участвую с 1980 года. Тогда моя мама выиграла крупный приз — 25 рублей. С тех пор время от времени покупаю лотерейные билеты, — рассказал он. — Свободное время у меня есть, средства тоже, поэтому так я развлекаюсь».
Счастливчик признался, что больше всего его привлекают именно моментальные лотереи, потому что ему нравится сразу видеть результат. «В числовых лотереях надо больше думать и ждать — это не мое», — говорит он.
Счастливый билет он купил в магазине Maxima в Риге на Бривибас гатве, 406. «Тогда я купил два билета другу и три — себе. К сожалению, названия не помню, но билеты для друга стоили по 5 евро каждый, а мои — один за 20 евро и два по 3 евро». По дороге на работу он подарил билеты другу и начал стирать свои. В остальных билетах выигрыша не было, но в Burtu lingo оказался выигрыш в 55 000 евро.
«Сначала я ничего не понял. Позвонил в Latvijas Loto, чтобы уточнить, действительно ли я выиграл».
Коллеги, при которых вскрылся выигрыш, очень обрадовались, похлопали его по плечу и сказали: «Молодец!». Теперь счастливчик думает, какой торт поставить на стол. Как именно он потратит выигрыш, пока до конца не решил, но не исключает, что отвезет всю семью в путешествие.
На вопрос, будет ли он и дальше участвовать в лотереях, мужчина ответил так: если будут интересные игры, то будет играть.