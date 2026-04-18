"Мы потеряли год": экс-министр объяснил, как нерешительность власти в 90-е стоила Латвии будущего
Потерянный год, политические ошибки и сомнительные решения 90-х — бывший министр экономики Оярс Кехрис жестко оценивает прошлое, связывая его с сегодняшним отставанием Латвии от соседей.
Цена двоевластия и нерешительности
Оценивая экономическое развитие Латвии после восстановления независимости, Оярс Кехрис подчеркивает, по его мнению, фундаментальную ошибку, которая определила дальнейшие темпы развития страны по сравнению с соседями. «На мой взгляд, мы потеряли примерно год. Пока Эстония в течение двух-трех месяцев после путча смогла провести новые выборы и утвердить правительство с четким мандатом на реформы, Латвия продолжала работать с Верховным советом, первоначальная задача которого — восстановление независимости — уже была выполнена».
Кехрис отмечает, что в парламенте царила идеологическая неразбериха: одни хотели социализм, другие — либерализм, и в результате у государства не было единого видения будущего. «В этот год нерешительности государство управлялось плохо, позволяя предприятиям заключать сомнительные договоры и накапливать долги еще до начала упорядоченной приватизации».
Влияние финансовых пирамид на политику
Второе важное утверждение касается падения правительства Биркавса, которое Кехрис напрямую связывает с интересами акционеров Bankas Baltija. Он раскрывает, что правительство пало в момент, когда сопротивлялось плану создать расчетный финансовый центр при этом банке, что позволило бы частным структурам взять под контроль стратегические активы государства, включая Latvijas kuģniecību и Latvenergo.
«Этот политический взрыв не только сменил должностных лиц, но и значительно замедлил энергию реформ, заменив ее менее профессиональным управлением и политическим смягчением».
Сертификаты как тормоз экономики
Анализируя ход приватизации, Кехрис выделяет как ошибку использование системы сертификатов в крупных предприятиях. «За этим не стояло реальных денег, которые были необходимы предприятиям. Вместо привлечения инвестиций и модернизации производства сертификаты служили механическим инструментом распределения, который не способствовал развитию предприятий и, вопреки обещаниям, лишь усилил расслоение общества», — говорит он.
Дефицит самосознания и инфраструктуры
Оярс Кехрис считает, что многие ошибки 90-х до сих пор отражаются в нынешнем отставании от соседей. Он полагает, что Латвия слишком долго откладывала укрепление политической нации, решение языкового вопроса и формирование самосознания, что наглядно подтверждается тем, что демонтаж символов оккупации и полноценный переход на государственный язык происходят только сейчас — под влиянием внешних факторов.
«Это историческое промедление и недостаток амбиций напрямую связаны с нынешней слабой инфраструктурой и низкой производительностью труда, что ставит Латвию на последнее место среди стран Балтии».