На границе с Беларусью остановили "резиновый" микроавтобус - внутри оказался 21 мигрант

Как сообщалось, на этой неделе сотрудники ГПО совместно с Госполицией уже задержали за перевозку нелегальных мигрантов двух граждан Латвии и одного гражданина Молдовы. В ходе проверки полученной от полиции информации пограничники 14 апреля остановили микроавтобус марки Volkswagen Kombi, который направлялся из Каунатской волости Резекненского края в сторону Варкляны. Транспортным средством управлял гражданин Молдовы. При проверке автомобиля обнаружилось, что в салоне находятся десять лиц азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и разрешений на пребывание в Латвии.