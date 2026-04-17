На границе с Беларусью остановили "резиновый" микроавтобус - внутри оказался 21 мигрант
На латвийско-белорусской границе — новый всплеск нелегальных перевозок: пограничники задержали микроавтобус с 21 мигрантом и возбудили уголовное дело. Это уже часть серии задержаний, которые показывают — поток не ослабевает.
В четверг пограничники задержали в Лудзенском крае иностранного гражданина за перевозку 21 нелегального мигранта, незаконно пересекшего государственную границу, сообщили в Государственной пограничной охране (ГПО).
В ходе проверки оперативной информации пограничники остановили в Истрской волости микроавтобус Volkswagen, которым управлял гражданин третьей страны. При осмотре автомобиля было установлено, что в салоне находится 21 человек азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и разрешений на пребывание в Латвии.
В отношении перевозчика начат уголовный процесс за незаконное перемещение лиц через государственную границу. Все нелегальные мигранты были возвращены на границу с Беларусью.
Как сообщалось, на этой неделе сотрудники ГПО совместно с Госполицией уже задержали за перевозку нелегальных мигрантов двух граждан Латвии и одного гражданина Молдовы. В ходе проверки полученной от полиции информации пограничники 14 апреля остановили микроавтобус марки Volkswagen Kombi, который направлялся из Каунатской волости Резекненского края в сторону Варкляны. Транспортным средством управлял гражданин Молдовы. При проверке автомобиля обнаружилось, что в салоне находятся десять лиц азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и разрешений на пребывание в Латвии.
Восемь человек были возвращены к границе с Беларусью, а еще двум требовалась медицинская помощь, поэтому они были доставлены в медицинское учреждение.
В тот же день при проверке полученной информации пограничники остановили в Константиновской волости Краславского края автомобиль Audi, а сотрудники Государственной полиции - автомобиль Opel в Истрской волости Лудзенского края, которыми управляли граждане Латвии.
При проверке автомобилей было установлено, что в каждом из них находятся по шесть лиц азиатского происхождения без действительных документов, виз и разрешений на пребывание. Все 12 человек были возвращены к границе с Беларусью.
В отношении перевозчиков нелегальных мигрантов начаты уголовные процессы.
В этом году ГПО возбудила уже 17 уголовных процессов против девяти человек за незаконную перевозку нелегальных мигрантов и содействие их незаконному пребыванию в Латвии. В прошлом году было начато 122 уголовных процесса против 88 лиц.
Как сообщалось, в этом году предотвращены попытки 1200 лиц незаконно пересечь границу Латвии и Беларуси.