Латвийские чиновники объяснили людям, почему многие из них не могут найти себе приличную работу

Согласно докладу Всемирного экономического форума о будущем рабочих мест за 2025 год, в это десятилетие будет создано около 170 миллионов новых рабочих мест. Прогнозы показывают, что самый стремительный рост занятости ожидается не только в сфере технологий, например в разработке программного обеспечения и приложений, но и во многих практических и критически важных для общества профессиях. Среди них сельскохозяйственные работники, специалисты по строительству и ремесленники, работники пищевого производства, представители логистики и транспортной сферы, а также специалисты по продажам. Одновременно существенно вырастет спрос на профессионалов здравоохранения и социальной опеки, педагогов и преподавателей высшей школы, а также руководителей проектов и специалистов по управлению предприятиями.