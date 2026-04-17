Латвийские чиновники объяснили людям, почему многие из них не могут найти себе приличную работу
Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако лишь часть из них готовы активно действовать, чтобы изменить ситуацию, включаясь в обучение. Об этом заявило Государственное агентство развития образования (Valsts izglītības attīstības aģentūra - VIAA).
Плохая тенденция
Проведенный VIAA опрос общественного мнения показывает, что обучение для взрослых в Латвии связано как с самореализацией, так и с желанием улучшить свои позиции на рынке труда. В качестве главных причин обучения называются саморазвитие и интерес к чему-то новому (42%), освоение практических навыков, полезных в повседневной жизни (41%), большие возможности сменить место работы (26%) или лучшая результативность на нынешней работе (26%). Каждый четвертый выбирает обучение, чтобы освоить новую профессию или переквалифицироваться, и такую возможность также предоставляют образовательные программы VIAA для взрослых на платформе STARS (stars.gov.lv).
Эксперты подчеркивают, что в образовании взрослых решающее значение имеет ясная и понятная выгода — люди гораздо чаще выбирают обучение, если видят прямую связь с более высокооплачиваемой работой, стабильностью и профессиональным ростом.
«К сожалению, наблюдается тенденция, что те, кому обучение для улучшения трудовой ситуации было бы полезнее всего, записываются на него реже», — указывает директор Департамента образования взрослых VIAA Элина Пурмале-Баумане.
Навыки можно получить уже сейчас
Согласно докладу Всемирного экономического форума о будущем рабочих мест за 2025 год, в это десятилетие будет создано около 170 миллионов новых рабочих мест. Прогнозы показывают, что самый стремительный рост занятости ожидается не только в сфере технологий, например в разработке программного обеспечения и приложений, но и во многих практических и критически важных для общества профессиях. Среди них сельскохозяйственные работники, специалисты по строительству и ремесленники, работники пищевого производства, представители логистики и транспортной сферы, а также специалисты по продажам. Одновременно существенно вырастет спрос на профессионалов здравоохранения и социальной опеки, педагогов и преподавателей высшей школы, а также руководителей проектов и специалистов по управлению предприятиями.
При поддержке фондов Европейского союза такие навыки можно получить уже сейчас. На платформе STARS доступны образовательные программы, соответствующие этим тенденциям — там можно подать заявку, например, на освоение профессии техника-программиста в цифровой сфере, получить квалификацию сиделки и помощника медсестры в здравоохранении, а также освоить различные технические профессии и получить квалификацию автомеханика или техника по строительству зданий. При этом плата за обучение профессии составляет лишь 5% от общей стоимости обучения — большую часть покрывают средства Европейского социального фонда Plus и государственного бюджета.