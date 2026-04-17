Латвийские чиновники объяснили людям, почему многие из них не могут найти себе приличную работу
Эти люди вовремя записались на курсы Государственного агентства развития образования.
Мнение

Отдел информации

Otkrito.lv

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако лишь часть из них готовы активно действовать, чтобы изменить ситуацию, включаясь в обучение. Об этом заявило Государственное агентство развития образования (Valsts izglītības attīstības aģentūra - VIAA).

Плохая тенденция

Проведенный VIAA опрос общественного мнения показывает, что обучение для взрослых в Латвии связано как с самореализацией, так и с желанием улучшить свои позиции на рынке труда. В качестве главных причин обучения называются саморазвитие и интерес к чему-то новому (42%), освоение практических навыков, полезных в повседневной жизни (41%), большие возможности сменить место работы (26%) или лучшая результативность на нынешней работе (26%). Каждый четвертый выбирает обучение, чтобы освоить новую профессию или переквалифицироваться, и такую возможность также предоставляют образовательные программы VIAA для взрослых на платформе STARS (stars.gov.lv).

Эксперты подчеркивают, что в образовании взрослых решающее значение имеет ясная и понятная выгода — люди гораздо чаще выбирают обучение, если видят прямую связь с более высокооплачиваемой работой, стабильностью и профессиональным ростом.

«К сожалению, наблюдается тенденция, что те, кому обучение для улучшения трудовой ситуации было бы полезнее всего, записываются на него реже», — указывает директор Департамента образования взрослых VIAA Элина Пурмале-Баумане.

Навыки можно получить уже сейчас

Согласно докладу Всемирного экономического форума о будущем рабочих мест за 2025 год, в это десятилетие будет создано около 170 миллионов новых рабочих мест. Прогнозы показывают, что самый стремительный рост занятости ожидается не только в сфере технологий, например в разработке программного обеспечения и приложений, но и во многих практических и критически важных для общества профессиях. Среди них сельскохозяйственные работники, специалисты по строительству и ремесленники, работники пищевого производства, представители логистики и транспортной сферы, а также специалисты по продажам. Одновременно существенно вырастет спрос на профессионалов здравоохранения и социальной опеки, педагогов и преподавателей высшей школы, а также руководителей проектов и специалистов по управлению предприятиями.

При поддержке фондов Европейского союза такие навыки можно получить уже сейчас. На платформе STARS доступны образовательные программы, соответствующие этим тенденциям — там можно подать заявку, например, на освоение профессии техника-программиста в цифровой сфере, получить квалификацию сиделки и помощника медсестры в здравоохранении, а также освоить различные технические профессии и получить квалификацию автомеханика или техника по строительству зданий. При этом плата за обучение профессии составляет лишь 5% от общей стоимости обучения — большую часть покрывают средства Европейского социального фонда Plus и государственного бюджета.

2025 год

