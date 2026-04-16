Жителям Латвии объявили, кто из них сейчас может потерять работу

«Уровень безработицы в Латвии сейчас является одним из самых низких за последние 20 лет, и изменения на рынке труда в основном связаны с развитием технологий и изменением организации труда, а не с исчезновением рабочих мест. Сокращение числа трудоспособных жителей, переориентация отраслей и новые требования к работникам означают, что содержание труда меняется, и в него все шире входит искусственный интеллект. Однако данные не свидетельствуют о том, что он лишил людей работы — скорее искусственный интеллект помогает заполнять вакансии, где больше не удается найти работников, и автоматизирует рутинные задачи. С точки зрения работников, сейчас главный вызов — это способность все быстрее адаптироваться и осваивать новые навыки», — рассказывают специалисты.