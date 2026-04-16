Жителям Латвии объявили, кто из них сейчас может потерять работу
Стремительное развитие технологий, внедрение искусственного интеллекта и демографические изменения существенно меняют рынок труда Латвии, однако статистика не указывает на массовое исчезновение рабочих мест. Как отмечают эксперты банка Citadele, несмотря на сокращение численности населения и один из самых низких уровней безработицы за последние 20 лет, данные показывают более глубокие структурные изменения.
Сокращение численности населения
Сравнивая 2005 и 2025 годы, численность населения значительно сократилась — за двадцать лет она уменьшилась примерно на 389 тысяч человек, или более чем на 17 процентов. В 2005 году в стране проживало почти 2,25 миллиона человек, тогда как в 2025 году — лишь около 1,86 миллиона.
Эта статистика ясно отражает долгосрочные демографические изменения, сформированные эмиграцией, снижением рождаемости и старением общества.
Изменения на рынке труда
Число длительно безработных в Латвии также существенно сократилось. В 2005 году без работы не менее 12 месяцев находились 47,5 тысячи человек, или более 2 процентов всех жителей, а в 2025 году — уже только 22,1 тысячи, или около 1,2 процента от общей численности населения. Снижение числа безработных происходит быстрее, чем сокращение численности населения в целом, что указывает на структурные изменения на рынке труда.
«Уровень безработицы в Латвии сейчас является одним из самых низких за последние 20 лет, и изменения на рынке труда в основном связаны с развитием технологий и изменением организации труда, а не с исчезновением рабочих мест. Сокращение числа трудоспособных жителей, переориентация отраслей и новые требования к работникам означают, что содержание труда меняется, и в него все шире входит искусственный интеллект. Однако данные не свидетельствуют о том, что он лишил людей работы — скорее искусственный интеллект помогает заполнять вакансии, где больше не удается найти работников, и автоматизирует рутинные задачи. С точки зрения работников, сейчас главный вызов — это способность все быстрее адаптироваться и осваивать новые навыки», — рассказывают специалисты.
Мужчины чаще остаются без работы
В то же время данные показывают, что в оба периода среди безработных заметно больше мужчин, причем в 2025 году эта тенденция усилилась — почти две трети длительно безработных составляют мужчины. Это свидетельствует о том, что, несмотря на общий экономический рост и снижение безработицы, проблемы рынка труда для различных групп населения сохраняются. Это указывает на неравномерное влияние происходящих изменений.
«Женщины чаще работают в сферах услуг, образования, здравоохранения и административной деятельности, где технологии скорее дополняют человеческий труд и где сохраняется высокая значимость коммуникационных и кооперационных навыков. В этих отраслях изменения происходят не так быстро, как в тех, где технологии являются основой развития и достижений. В то же время различные исследования показывают, что женщины чаще готовы к изменениям, поскольку статистически чаще получают высшее образование и активнее участвуют в программах непрерывного обучения, тем самым укрепляя способность адаптироваться к развитию рынка труда», — поясняют эксперты.
При анализе этих данных следует учитывать и теневую экономику. Отрасли, в которых традиционно доминируют мужчины — строительство, транспорт, логистика, ремонтные работы и часть производства — исторически также характеризуются более высокой долей теневой экономики. Это означает, что часть занятости не отражается в статистике в полном объеме.
«В этом контексте искусственный интеллект не заменяет рабочие места, а, оцифровывая процессы, делает экономику более прозрачной и сокращает возможности теневой экономики. При правильном использовании он повышает производительность, снижает административную нагрузку и помогает эффективнее использовать ограниченные трудовые ресурсы, особенно в производстве, логистике и сфере услуг. В долгосрочной перспективе это может укрепить конкурентоспособность предприятий и способствовать устойчивому экономическому росту», — отмечают специалисты.
