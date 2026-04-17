VENDEN жертвует 15 000 евро на приобретение оборудования для проведения офтальмологических обследований в Мобильном детском центре здоровья RMHC Latvija

Каждую неделю в сотрудничестве с врачами различных специальностей RMHC Latvija осуществляет выездные визиты, обеспечивая детям бесплатные консультации в Мобильном центре здоровья по всей стране. В течение года предоставляется не менее 5 000 медицинских консультаций более чем 4 000 детям. Таким образом, за 16 лет деятельности с 2010 года RMHC Latvija совместно с командой врачей обеспечили почти 64 000 бесплатных консультаций в регионах Латвии. Сумма, собранная в рамках благотворительной акции, поможет обеспечить детям доступ к медицинской помощи ближе к их дому, в том числе в отдаленных регионах Латвии, где нет возможности пройти обследования в Риге или других крупных городах.