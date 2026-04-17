VENDEN жертвует 15 000 евро на приобретение оборудования для проведения офтальмологических обследований в Мобильном детском центре здоровья RMHC Latvija
На прошлой неделе латвийский производитель родниковой и натуральной минеральной воды VENDEN провел заключительное мероприятие благотворительной акции, в ходе которого организация Ronald McDonald House Charities Latvija (RMHC Latvija) получила чек на пожертвование в размере 15 000 евро для пополнения технического оснащения Мобильного детского центра здоровья оборудованием для проведения офтальмологических обследований.
Благотворительные акции с целью помочь детям Латвии расти здоровыми и счастливыми VENDEN реализует уже третий год подряд. В этом году она проводилась в течение двух месяцев – с 1 февраля по 31 марта. В этот период один цент с каждого проданного продукта в PET-бутылке компания VENDEN направляла в качестве пожертвования RMHC Latvija.
Каждую неделю в сотрудничестве с врачами различных специальностей RMHC Latvija осуществляет выездные визиты, обеспечивая детям бесплатные консультации в Мобильном центре здоровья по всей стране. В течение года предоставляется не менее 5 000 медицинских консультаций более чем 4 000 детям. Таким образом, за 16 лет деятельности с 2010 года RMHC Latvija совместно с командой врачей обеспечили почти 64 000 бесплатных консультаций в регионах Латвии. Сумма, собранная в рамках благотворительной акции, поможет обеспечить детям доступ к медицинской помощи ближе к их дому, в том числе в отдаленных регионах Латвии, где нет возможности пройти обследования в Риге или других крупных городах.
В заключительном мероприятии благотворительной акции приняли участие исполнительный директор VENDEN Алдис Шкутанс, сотрудники компании, исполнительный директор RMHC Latvija Гуна Цауне и администратор Мобильного центра здоровья Диана Ниедра.
VENDEN выражает благодарность всем, кто в период акции выбирал продукцию в PET-бутылках, а также партнерам за информационную поддержку. Исполнительный директор VENDEN Алдис Шкутанс отмечает:
«Здоровые и счастливые дети - основа будущего общества, поэтому забота о детях всегда была одной из приоритетных задач нашей компании. Мы рады, что можем внести вклад в здоровье детей Латвии, поддерживая Мобильный центр здоровья RMHC Latvija, который обеспечивает медицинские консультации ближе к месту жительства детей. Благодарим каждого, кто поддержал эту инициативу своим выбором, и призываем другие компании также участвовать в благотворительности, способствуя позитивным изменениям в обществе».
Получая чек, исполнительный директор RMHC Latvija Гуна Цауне подчёркивает: «В Латвии по-прежнему есть дети, для которых качественные обследования зрения остаются труднодоступными, особенно за пределами крупных городов. Две трети пациентов Мобильного центра здоровья – это дети из социально менее защищённых семей, у которых зачастую ограничены возможности проходить различные профилактические обследования. Поддержка VENDEN позволит улучшить технические возможности Мобильного центра здоровья, обеспечив портативное оборудование для более быстрых, удобных для детей и точных обследований. Это расширит возможности своевременного оказания необходимой помощи детям по всей Латвии. Мы это очень ценим!»
Инициативу в поддержку здоровья детей Латвии, VENDEN начал в 2024 году в сотрудничестве с Фондом Детской больницы, чтобы помочь обеспечить Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) необходимым оборудованием. В первый год собранные средства были использованы для приобретение пяти специальных водяных кроваток в отделении ухода за новорождёнными. В прошлом году при поддержке VENDEN BKUS приобрела специализированное оборудование для диагностики слуха методом отоакустической эмиссии, а также два молокоотсоса с принадлежностями.
SIA VENDEN основана в 1997 году. Основными направлениями деятельности компании являются производство родниковой и натуральной минеральной воды, аренда оборудования для использования воды, продажа кофе и сопутствующих товаров, а также аренда кофейных аппаратов. VENDEN - семейное предприятие со 100% латвийским капиталом, не имеющее иностранных инвесторов и не входящее в состав какого-либо международного концерна.