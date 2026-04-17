Подпольные фабрики растут: производство нелегальных сигарет из Беларуси переехало в Латвию
Латвия больше не просто территория незаконного транзита — наша страна превращается в центр производства нелегальных сигарет.
Латвия занимает значимое место в сети нелегального производства сигарет в Европе, свидетельствует новейшее исследование лондонской международной компании по исследованию рынка Euromonitor International. В исследовании подчеркивается, что Латвия исторически была одним из центральных маршрутов поставки контрабандных сигарет, произведенных в Беларуси, в Европу, однако роль Латвии в международной сети организованной преступности постепенно меняется. В частности, в 2024 году Латвия отличилась особенно значительным ростом производства поддельных сигарет на месте.
Исследователи отмечают, что с начала 2010-х годов в Европейском союзе в целом наблюдаются постепенные изменения в стратегии распространения нелегальных сигарет организованной преступностью — ЕС из основного конечного пункта назначения контрабандных сигарет превратился во все более значимый центр производства и потребления поддельных сигарет. Вместе с этим изменилась и позиция организованной преступности по отношению к Латвии как транзитной стране контрабандных сигарет. Преступные группировки всё чаще пытаются производить поддельные сигареты непосредственно в Латвии, что подтверждают обнаруженные в последние годы масштабные производства.
Усиленный пограничный контроль, а также санкции против России и Беларуси существенно сократили возможности контрабанды поддельных сигарет в ЕС. С 2023 по 2024 год контрабанда сигарет сократилась с 2,1 миллиарда единиц до 1,5 миллиарда единиц. Приспосабливаясь к этим изменениям, организованные преступные группы были вынуждены переориентироваться на увеличение производства поддельной продукции внутри ЕС, отмечает Euromonitor International.
Рейды на крупных нелегальных производствах показали, что их владельцы способны зарабатывать до 900 миллионов евро в год. В свою очередь, стоимость создания меньших нелегальных производств не превышает одного миллиона евро, и такие вложения окупаются группировками уже в течение месяца после начала деятельности, сообщает Euromonitor International.
В исследовании оценивается, что в 2024 году из-за нелегального потребления сигарет по всему ЕС не были собраны налоги (акциз и налог на добавленную стоимость) примерно на сумму 14,9 миллиарда евро. Например, во Франции за последние три года поступления от акцизного налога даже снизились.
Общий объём потребления сигарет в ЕС с 2015 по 2024 год снизился, однако объёмы поддельных сигарет резко выросли, установлено в исследовании. Объёмы поддельных сигарет увеличивались на 14% в год — с 4,1 миллиарда сигарет до 13,4 миллиарда в 2024 году.
Исследователи подчёркивают, что рост заработных плат жителей стран ЕС не способен покрыть инфляцию и рост цен на основные товары. Поэтому наблюдается общее снижение покупательной способности, побуждающее людей искать различные альтернативные решения для приобретения товаров по более низкой цене, в том числе менять бренды или места покупки.