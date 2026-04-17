Подпольные фабрики растут: производство нелегальных сигарет из Беларуси переехало в Латвию

Исследователи отмечают, что с начала 2010-х годов в Европейском союзе в целом наблюдаются постепенные изменения в стратегии распространения нелегальных сигарет организованной преступностью — ЕС из основного конечного пункта назначения контрабандных сигарет превратился во все более значимый центр производства и потребления поддельных сигарет. Вместе с этим изменилась и позиция организованной преступности по отношению к Латвии как транзитной стране контрабандных сигарет. Преступные группировки всё чаще пытаются производить поддельные сигареты непосредственно в Латвии, что подтверждают обнаруженные в последние годы масштабные производства.