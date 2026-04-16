Под Вентспилсом водитель BMW ехал так быстро, что привез себе штраф под 1000 евро
Вчера, 15 апреля, прошла акция ROADPOL «24-часовой марафон контроля скорости», в рамках которой Государственная полиция помимо повседневного контроля дорожного движения уделила усиленное внимание соблюдению разрешенной скорости.
С использованием технических средств без остановки транспортных средств, а также силами экипажей полиции в общей сложности было зафиксировано 1792 нарушения скоростного режима. В ряде случаев водителям был применен запрет на использование водительских прав.
В ходе акции ROADPOL «24-часовой марафон контроля скорости» сотрудники Государственной полиции выявили 408 нарушений, по которым были начаты административные процессы, тогда как с помощью технических средств без остановки транспортных средств зафиксировано 1384 нарушения. По сравнению с 2025 годом число выявленных нарушений в этом году оказалось немного выше. В прошлом году в ходе марафона сотрудники полиции выявили 393 нарушителя, а техническими средствами было зафиксировано 1107 нарушений.
В этом году наибольшее количество нарушений, зафиксированных сотрудниками полиции при остановке транспортных средств, было в Рижском регионе — 110 случаев. Также значительное число нарушений выявлено в Курземском регионе — 109. В Видземском регионе зафиксировано 77 нарушений, в Латгальском — 60, а в Земгальском — 52.
Самый быстрый водитель был зафиксирован около восьми часов вечера в Вентспилсском крае на автодороге A10, где водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении от Угале в сторону Попе, ехал со скоростью 156 км/ч при разрешенных 90 км/ч, превысив скорость более чем на 60 км/ч. За такое нарушение предусмотрен штраф от 720 до 960 евро и запрет на использование водительских прав сроком на девять месяцев.
Также запрет на использование водительских прав сроком на 12 месяцев был применен к водителю мотоцикла, который вечером в Риге на улице Краста двигался со скоростью 109 км/ч при разрешенных 50 км/ч в населенном пункте. За такое нарушение предусмотрен штраф от 700 до 880 евро и запрет на использование водительских прав сроком на 12 месяцев.