Пропустил один состав, но не заметил другой: в Риге школьник чудом выжил после столкновения с поездом
В Риге 12-летний школьник чудом выжил после столкновения с поездом: идя по переходу, мальчик пропустил один состав, но не заметил второй. Теперь его ждет долгое восстановление, а школа усиливает меры безопасности, сообщает передача "Degpunktā".
Инцидент произошел рядом с Саркандаугавской основной школой в пятницу после уроков. 12-летний ученик четвёртого класса переходил железнодорожные пути, пропуская поезд с одной стороны, но не учел, что с противоположного направления также может приближаться другой состав. В результате он оказался в опасной зоне.
Мальчика не сбило напрямую — поезд задел его, однако удар оказался достаточно сильным. Как отмечают учителя, возможно, частично смягчить последствия помог тяжелый школьный рюкзак, который принял на себя часть удара — его отбросило примерно на 30 метров от места происшествия.
Многие школьники стали свидетелями происшествия — это был их одноклассник Аусеклис. Часть детей сразу вызвала экстренные службы, другие побежали за помощью в школу.
Заместитель директора школы Кристине Силе одной из первых оказалась на месте: «Дежурная сообщила: Кристине, одного из наших учеников сбил поезд! Я сразу выбежала, подбежала к ребенку и поняла, кто это. Рядом уже дети из четвертого класса звонили в скорую помощь и полицию. Я спросила, все ли они сообщили, и сказала не класть трубку. Я стояла и разговаривала с Аусеклисом, чтобы он не терял сознание, не закрывал глаза, не двигался и оставался в безопасности». Классный руководитель оперативно связалась с родителями, и до приезда медиков мальчик разговаривал с мамой по телефону.
По словам педагогов, подросток не получил травм головы и позвоночника, однако у него зафиксированы множественные переломы. Впереди его ждёт длительное лечение, постельный режим и реабилитация. Тем не менее есть надежда, что уже в сентябре он сможет вернуться к учёбе вместе с классом.
Школа также планирует оказать психологическую помощь как самому пострадавшему, так и другим детям, ставшим свидетелями происшествия.
Подчёркивается, что мальчик не переходил пути бездумно: он пропустил один поезд, но не ожидал, что движение будет одновременно в обе стороны, и не обратил внимания на то, что на светофоре продолжал гореть красный сигнал.
Район вокруг школы остаётся сложным с точки зрения безопасности — рядом проходят железнодорожные пути, трамвайная линия и оживлённая дорога. Директор школы Гунтарс Йиргенсонс отметил, что вопросам безопасности уделяется большое внимание, однако ранее у перехода дежурил специальный сотрудник, следивший за движением. Из-за финансовых причин эту должность сократили.