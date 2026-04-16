Reuters: появилась надежда на прекращение войны на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт на пресс-конференции заявила, что «перспективы сделки выглядят обнадеживающими», назвав переговоры при посредничестве Пакистана «продуктивными и продолжающимися». Она также опровергла сообщения о том, что США официально просили продлить двухнедельное перемирие, согласованное сторонами 8 апреля. Она добавила, что новые переговоры пока не подтверждены, но, вероятно, снова могут пройти в Пакистане.