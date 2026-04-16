Reuters: появилась надежда на прекращение войны на Ближнем Востоке
Агентство Reuters сообщает об оптимизме, который усилился на фоне ожиданий, что война на Ближнем Востоке может приблизиться к завершению. Ключевой пакистанский посредник прибыл в Тегеран, а администрация президента США Дональда Трампа заявляет о надеждах на соглашение, которое позволит открыть стратегически важный Ормузский пролив.
Стороны сближаются
Израильский кабинет обсудил возможное прекращение огня в соседнем Ливане, сообщил высокопоставленный израильский чиновник, спустя более шести недель после начала войны с поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболлла". Два высокопоставленных ливанских источника сообщили, что им известно о продолжающихся усилиях по достижению перемирия, однако подробностей о сроках его действия или дате объявления пока нет.
Дональд Трамп в свою очередь заявил, что переговоры между лидерами обеих стран могут состояться уже в четверг, не уточнив деталей.
Прекращение боевых действий в Ливане ранее было одним из ключевых препятствий в мирных переговорах, наряду с вопросом о том, как урегулировать ядерные амбиции Ирана.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт на пресс-конференции заявила, что «перспективы сделки выглядят обнадеживающими», назвав переговоры при посредничестве Пакистана «продуктивными и продолжающимися». Она также опровергла сообщения о том, что США официально просили продлить двухнедельное перемирие, согласованное сторонами 8 апреля. Она добавила, что новые переговоры пока не подтверждены, но, вероятно, снова могут пройти в Пакистане.
Военные Пакистана подтвердили прибытие генерала Мунира в Тегеран. Высокопоставленный источник в Иране сообщил, что он, ранее выступавший посредником на предыдущем раунде переговоров, попытается «сократить разрыв» между сторонами.
Неужели разрешат?
Тем временем появилась информация, что Иран может разрешить судоходство по оманской стороне пролива.
По словам источника, знакомого с позицией Тегерана, Иран может рассмотреть возможность разрешить судам свободно проходить через оманскую сторону пролива без риска атак в рамках предложений, выдвинутых на переговорах с США, при условии достижения соглашения, которое предотвратит возобновление конфликта.
Дональд Трам при этом опять также пригрозил эскалацией, если война возобновится.
«Мы могли бы уничтожить все их мосты за один час. Мы могли бы уничтожить все их электростанции за один час. Мы не хотим этого делать… посмотрим, что будет», — заявил он телеканалу Fox Business.
Ядерная программа Ирана оставалась ключевым спорным вопросом на переговорах в прошлые выходные. США предложили 20-летнюю приостановку всей ядерной деятельности Ирана — что выглядит как уступка по сравнению с прежними требованиями полного запрета, — тогда как Тегеран предложил паузу на три–пять лет, по данным источников, знакомых с переговорами.
Вашингтон также настаивает на вывозе из Ирана всех запасов обогащенного ядерного материала, в то время как Тегеран требует снятия международных санкций.
Один из источников, участвующих в переговорах, сообщил, что неофициальные контакты помогли сократить разрыв в позициях сторон, приблизив их к соглашению, которое может быть представлено на новом раунде переговоров.