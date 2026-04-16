На Кипре паника из-за иранских дронов? Живущая там латышка рассказала, как обстоят дела на самом деле

Акротири — это полуостров в регионе Лимасола, который после получения Кипром независимости от Великобритании в 1960 году по специальному соглашению вместе с военной базой «Декелия» был объявлен суверенной территорией, принадлежащей Великобритании для военных нужд. Это место стратегически важно как для НАТО (Кипр не является членом НАТО), так и для Европейского союза (Кипр является членом ЕС с 2004 года), а также для Великобритании, главным образом из-за своего географического положения, поскольку с базы можно наблюдать и быстро достигать стран Ближнего Востока.