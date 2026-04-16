На Кипре паника из-за иранских дронов? Живущая там латышка рассказала, как обстоят дела на самом деле
Сообщения о панике и бегстве туристов с Кипра оказались сильно преувеличены — местная жительница рассказала, что один удар дрона вызвал страх, но жизнь на острове быстро вернулась в норму.
Ранее сообщалось, что на Кипре царит паника и туристы массово покидают остров. В зарубежных СМИ появилась информация, что с началом пятой недели войны в Иране и приближением пасхальных праздников туристы начали отменять свои отпуска на Кипре. На опубликованных фотографиях якобы были видны пустые пляжи и улицы в местах, которые обычно переполнены, включая Лимасол и Протарас, в то время как количество бронирований отелей на средиземноморском острове сократилось на сорок процентов.
Начало совместной атаки США и Израиля по Ирану 28 февраля совпало с восстановлением туристической отрасли Кипра после зимнего перерыва. Двумя днями позже Иран провел серию ответных ударов, что вызвало волну отмен бронирований, писал Express.
Проживающая на Кипре латвийка Эвита захотела прокомментировать эту информацию и рассказать, как все происходило на самом деле.
«Пишу вам, чтобы хоть немного уменьшить дезинформацию о Кипре, прозвучавшую в латвийских и зарубежных СМИ. Я живу здесь уже 18 лет и внимательно слежу за повседневными событиями, а в последнее время и за политическими, потому что хочешь не хочешь происходящее на Ближнем Востоке напрямую касается нас как соседей региона.
Поэтому немного расскажу о том, что происходит на Кипре и какие последствия ощущаются в этой туристической стране после удара дрона по базе Королевских ВВС Акротири.
Акротири — это полуостров в регионе Лимасола, который после получения Кипром независимости от Великобритании в 1960 году по специальному соглашению вместе с военной базой «Декелия» был объявлен суверенной территорией, принадлежащей Великобритании для военных нужд. Это место стратегически важно как для НАТО (Кипр не является членом НАТО), так и для Европейского союза (Кипр является членом ЕС с 2004 года), а также для Великобритании, главным образом из-за своего географического положения, поскольку с базы можно наблюдать и быстро достигать стран Ближнего Востока.
Такое размещение военных баз на территории Кипра является одновременно и выгодой, и, как показали недавние события, угрозой для государства, поскольку это не отделенная от страны территория.
1 марта на территории Акротири с помощью дрона типа Shahed, произведенного в Иране и, предположительно, запущенного из Ливана группировкой «Хезболла», был нанесён минимальный ущерб ангару, где хранился произведённый в США разведывательный самолёт U-2, использовавшийся в миссиях под названием «Операция Оливковый урожай».
В то же время США просили использовать военную базу Акротири для нужд своих войск, что, благодаря упомянутому дрону, к счастью, не произошло, поскольку в стране началась паника, правительство не было готово к тому, что угроза может возникнуть так легко, и, несмотря на географическое положение, не было готово к кризисным ситуациям.
На несколько дней жителям Акротири рекомендовали эвакуироваться из своих домов, в окрестностях были закрыты школы. Существовала неопределённость, что будет дальше, и правительству пришлось понять, что ничего не было сделано ни для предотвращения подобных ситуаций, ни для того, чтобы помочь населению понять, как реагировать и чего ожидать от самого правительства.
На короткое время были закрыты аэропорты и проверены сирены для кризисных ситуаций, проверено, получает ли каждый зарегистрированный в стране человек SMS в чрезвычайной ситуации, в школах проводились учения уже не по землетрясениям, а по военной угрозе, но через три дня все успокоилось, в торговых центрах снова кипела жизнь, и все вернулось к привычному ритму.
Следует отметить, что у президента страны (Никос Христодулидис) хорошие отношения с большинством государств, в том числе и с Ираном. Президент начал свою дипломатическую карьеру в 1999 году как представитель Кипра в Великобритании, Греции и позднее в институтах Европейского союза, а до президентства успешно работал министром иностранных дел Кипра. Поэтому в этой кризисной ситуации были немедленно вызваны представители Ирана, которые подтвердили, что Кипр не является целью Ирана.
8 марта на Кипр прибыли также президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, после визита которых в мировых СМИ появились фотографии французского президента, заявившего, что в момент атаки на Кипр была атакована вся Европа. Франция, Греция и Великобритания помогли и продолжают помогать Кипру системами противовоздушной обороны, разведывательными самолётами, а также были немедленно мобилизованы лучшие британские военные силы и направлены на Кипр.
Генерал британских сил на Кипре Том Бевик 2 апреля сообщил BBC, что «британские базы на Кипре защищены лучше, чем когда-либо», уточнив, что за это отвечают профессиональные военные, в распоряжении которых сейчас 5 вертолётов и 16 истребителей, а дополнительно для охраны побережья в водах Кипра действуют британские военные корабли.
Похоже, что название Кипра за последний месяц прозвучало по всему миру, но такая масштабная публичность из-за одного дрона не принесла ничего хорошего туристической отрасли страны.
В прошлом году Кипр принял 4,5 миллиона туристов. Основной туристический сезон здесь длится с апреля до конца октября, что означает, что занятые в отрасли в зимние месяцы получали пособие по безработице от правительства до начала нового сезона, однако похоже, что этот год начался иначе...
Президент ассоциации туризма и путешествий сообщил, что в начале марта было отменено от 30 до 40 процентов бронирований, но сейчас ситуация начинает улучшаться. Аэропорты работают на полную мощность, некоторые страны, включая Латвию, добавили дополнительные рейсы.
Наша жизнь идет полным ходом, и наконец-то закончился сезон дождей. Ждем вас на Кипре, чтобы насладиться солнцем, морем, вкусной едой и кипрским гостеприимством».