Больше года в фургоне: во Франции отец держал сына взаперти среди мусора и экскрементов
Во Франции обнаружили девятилетнего мальчика, который больше года провел запертым в фургоне среди мусора и экскрементов. Ребенок не мог ходить, а соседи думали, что внутри — всего лишь кот. Самое ужасное, что так обошелся с ребенком его собственный отец.
На востоке Франции, в деревне Хагенбах, полиция раскрыла шокирующий случай жестокого обращения с ребенком: 43-летний мужчина более года держал собственного девятилетнего сына запертым в фургоне.
Мальчика обнаружили после того, как соседи услышали «звуки ребенка», доносившиеся из припаркованного возле жилого дома автомобиля. Некоторые жильцы ранее тоже замечали странные шумы, но им говорили, что это якобы кот.
Когда полиция вскрыла фургон, перед ними предстала ужасающая картина. Ребенок лежал в позе эмбриона, полностью голый, на куче мусора рядом с человеческими экскрементами. По словам прокурора Николя Хейца, мальчик был истощен и не мог ходить из-за того, что длительное время находился в одном положении.
Следствие установило, что ребенок находился в фургоне с ноября 2024 года. Отец заявил, что сделал это якобы «ради защиты» — по его словам, его 37-летняя партнерша хотела поместить мальчика в психиатрическое учреждение. При этом в ECS заявили, что нет медицинских записей, указывающих на наличие у мальчика каких-либо проблем с психическим здоровьем до его исчезновения, а в школе он хорошо учился.
Семья проживала в том же доме вместе с двумя другими детьми — 12-летней сестрой мальчика и его 10-летней сводной сестрой. Соседи рассказали, что в конце 2024 года ребенок внезапно «исчез», однако родители объяснили это тем, что его якобы передали под опеку.
Сам мальчик сообщил полиции, что отец приносил ему еду дважды в день и оставлял бутылки с водой. Он был вынужден справлять нужду в пластиковые бутылки и пакеты, а последний раз мылся в конце 2024 года.
По словам отца, его партнерша якобы не знала, что ребенок находится в фургоне. Мужчине предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, а также в лишении его надлежащего питания и медицинской помощи. Он взят под стражу. Его партнерша обвиняется в неоказании помощи ребенку в опасности и сокрытии фактов жестокого обращения; ей назначен условный залог.
Все трое детей временно переданы под опеку социальных служб до решения суда по делам несовершеннолетних.
Соседи до сих пор не могут прийти в себя от произошедшего. Одна из жительниц, Даниэль, назвала случившееся «по-настоящему разрушительным»: «Мы не понимаем, как это возможно. Это ужасно, нет слов. Кажется, будто мы живем в фильме или сне и надеемся, что проснемся — и это окажется неправдой».