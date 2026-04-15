Кто закрутит гайки в 2040-м? Латвия рискует остаться без мастеров и инженеров

Пока работодатели жалуются на нехватку сотрудников, молодежь ищет работу, которая была бы осмысленной, хорошо оплачиваемой и соответствовала бы ценностям. В этом столкновении ожиданий и реальности формируется рынок труда будущего, на котором главный вопрос уже не в том, чем хочет заниматься молодой человек, а в том, найдется ли для него место и как там удержаться. Будут ли в будущем люди, которые умеют водить трактор, паять провода и устанавливать унитазы? В то время как работодатели убеждены, что экономика заставит работников выбирать профессии, требующие физического труда, сама будущая рабочая сила вступает в игру со своими правилами.