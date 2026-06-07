В воскресенье температура поднимется до +24 градусов
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В воскресенье температура поднимется до +24 градусов

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В первой половине дня усилится влияние антициклона — погода будет солнечной, местами небо затянут облака, осадки не ожидаются, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

После обеда начиная с юга небо постепенно затянет облаками, которые местами в юго-западные районы принесут кратковременный дождь, также возможна гроза. Ветер будет слабым, воздух прогреется до +19...+24 градусов.

В Риге день начнется с солнечной погоды, вечером станет пасмурно. День пройдет без осадков, воздух прогреется до +22...+24 градусов. Будет дуть слабый ветер.

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