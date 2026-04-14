Нет учеников - нет денег: государство перестанет доплачивать учителям в "невыгодных" школах

Согласно правилам, размер классов должен составлять от 10 до 20 учеников. Критерии зависят от территории - в городе требования выше, в то время как в сельских и малонаселенных районах размер классов может быть меньше. Чем гуще населена территория, тем выше требования к размеру класса и количеству учеников в классе, в то время как в сельской местности пороговые значения ниже из-за меньшей плотности населения и больших расстояний. Классификация самоуправлений по уровню урбанизации будет пересматриваться каждые три года с учетом изменения численности населения. Это необходимо для того, чтобы требования к школам соответствовали реальности.