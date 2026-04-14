"Будет хреново": лето еще не началось, а латвийцев уже призывают готовиться к тяжелой зиме
Предприниматель Нормундс Бергс в эфире программы «Kur tas suns aprakts» на TV24 заявил, что на данный момент невозможно дать точный прогноз развития экономики на ближайшие 12 месяцев из-за крайне высокой неопределенности, связанной с войной на Ближнем Востоке.
По его словам, неизвестно ни чем закончится конфликт, ни как он повлияет на ресурсы и цепочки поставок, что напрямую отражается и на экономике Латвии. В целом предприниматель предупреждает, что в ближайшее время следует ожидать не только роста цен, но и дефицита различных товаров. При этом он эмоционально описывает ситуацию:
«Будет хреново! Наверное, сейчас никто не способен дать точный прогноз на ближайшие 12 месяцев, потому что мы действительно не знаем, чем всё закончится. На каких условиях — не знаем, что разбомбят сегодня и что разбомбят завтра».
Бергс подчеркивает, что главным фактором, с которым придется считаться латвийцам, станет стремительный рост цен на энергию.
Он призывает уже сейчас готовиться к следующему отопительному сезону, поскольку зима, вероятно, будет дорогой. В качестве альтернатив он называет использование дров или гранул, а также необходимость привести в порядок существующие системы отопления.
Он отмечает, что в Латвии до сих пор широко распространены дровяные печи, однако многие дымоходы находятся в плохом состоянии и требуют срочного ремонта.
Кроме энергетики, серьезные риски связаны и с производством товаров. Предприниматель указывает, что из нефти и газа производится огромное количество продукции, включая синтетические ткани: «Из нефти и газа делают огромное количество различных продуктов. Я слышал от наших текстильных производителей, что сейчас поставки тканей понятны примерно на два месяца, а потом всё плохо».
Дополнительную угрозу представляет возможный дефицит гелия. Значительная часть этого ресурса поступает из Катара и широко используется в производстве полупроводников. Это означает, что нехватка может затронуть электронную промышленность, вызвав рост цен и снижение доступности продукции. Также Бергс обращает внимание на рост транспортных расходов. Авиационные и морские маршруты становятся более сложными и дорогими, что дополнительно увеличивает стоимость доставки товаров. Он также объяснил, как будут действовать производители:
«Понятно, что производителям придется выбирать. Если у тебя нехватка комплектующих, ты начинаешь расставлять приоритеты — производить те продукты, где у тебя наибольшая прибыль. А часть просто откладываешь и не делаешь».
В завершение он указал на логистические проблемы: «Все перевозки из Юго-Восточной Азии дорожают. Многие авиамаршруты проходят над Россией или Ираном, поэтому обходные пути становятся еще дороже».