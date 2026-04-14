Скандал в Даугавпилсе: не досчитались 30 000 евро для юных футболистов
В Даугавпилсе разгорается скандал: власти разрывают договор с футбольной организацией из-за возможных финансовых нарушений. Речь идет о десятках тысяч евро, которые могли не дойти до детей.
На внеочередном заседании думы Даугавпилса депутаты приняли решение в одностороннем порядке расторгнуть заключенный 18 мая 2023 года договор о сотрудничестве с обществом Futbola centrs Daugavpils. Решение принято, поскольку Даугавпилсская футбольная школа обратилась в самоуправление с просьбой немедленно прекратить договор о сотрудничестве, «чтобы не допустить дальнейшего нецелесообразного расходования средств самоуправления, действуя в интересах воспитанников Даугавпилсской футбольной школы, учитывая выявленные в ходе аудита нарушения».
Мэр города Андрей Элксниньш на заседании думы пояснил, что, согласно изложенному в отчете футбольной школы, общество представило идентичные счета-фактуры как самоуправлению, так и школе за оплату услуг. «Дети школы не получили финансирование примерно на 30 000 евро», — заявил политик, добавив, что эти средства были необходимы для поездок на соревнования и инвентаря.
Также не были соблюдены пункты договора о сотрудничестве и не наблюдается развитие футбольной сферы, как это предусмотрено договором.
Исполняющая обязанности директора футбольной школы Инта Кришьяне сказала, что своими действиями общество лишило школу возможности израсходовать почти 30 000 евро, необходимые для поездок и оплаты участия. По ее словам, организация не смогла доказать, что эти деньги были потрачены на указанные в отчетах услуги. Также тренеры подтвердили, что не получали соответствующие услуги или инвентарь.
В думе поясняют, что решение о расторжении договора принято с учетом нескольких факторов, в том числе недостатков в управлении финансовыми средствами. Также установлено, что часть предусмотренных договором обязательств не была выполнена в полном объеме, что повлияло на реализацию запланированных мероприятий, в том числе на процесс развития детского и молодежного спорта.
В самоуправлении также сообщают, что в Государственной полиции начат уголовный процесс по возможным нарушениям, связанным с оборотом финансовых документов и использованием средств. В полиции агентству LETA подтвердили, что уголовный процесс начат, проводится досудебное расследование, поэтому более подробные комментарии не предоставляются.
Согласно данным Firmas.lv, в руководстве общества находятся Александр Исаков и Александр Трунин. Исаков сообщил агентству LETA, что не готов комментировать претензии самоуправления и школы, поскольку организация не ознакомлена с официальным решением или другой документацией. Также у нее нет информации от правоохранительных органов. Доходы общества в 2025 году составили 1 768 065 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.