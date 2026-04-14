"Он не смог затормозить": водители рассказали подробности столкновения шести грузовиков на Лиепайском шоссе
В понедельник на Лиепайском шоссе произошло страшное столкновение шести грузовых автомобилей, в результате которого один из водителей оказался зажат в кабине и получил травмы средней тяжести. Водители в передаче «Degpunktā» дают более подробное представление о том, как возникло столкновение.
Алексей, чей автомобиль пострадал в столкновении меньше всего, указывает, что в понедельник утром ехал в направлении Риги, когда заметил остановившийся на обочине грузовик. Так как выглядело, что у автомобиля водителя возникла какая-то неисправность, Алексей решил остановиться на более широкой обочине, чтобы помочь коллеге.
«Хотел ему написать сообщение, спросить, что случилось, но сзади ехал лесовоз, который приблизился, остановился, чтобы пропустить встречных, и в него сзади влетел еще один грузовик. Он задел всех, пролетел через всех, у него что-то загорелось, но быстро потухло», — указывает Алексей.
В столкновении больше всего пострадал зеленый грузовик Scania с цистерной, водитель которого оказался зажат в кабине. Он рассказал, что не смог остановиться, так как не сработали тормоза. В кабине также оказался зажат Айвар, который ехал из Риги в Салдус. «Я зеленый грузовик не видел, но передний тормозил, и я тоже. Потом только увидел, что кто-то пролетел мимо», — говорит Айвар. Стоит отметить, что его собака в аварии не пострадала только потому, что была пристегнута.
В аварии повреждения были нанесены не только транспортным средствам, но и дорожному покрытию и барьерам, кроме того, из-за аварии участок дороги был закрыт несколько часов. Также в результате столкновения на проезжей части образовались большие лужи масла, утечку которых в окружающую среду удалось ограничить пожарным.
Авария с фурами на Лиепайском шоссе (13.04.26)
13 апреля после 11:00 из-за столкновения нескольких грузовиков было заблокировано Лиепайское шоссе недалеко от Тирели.
Уже сообщалось, что в понедельник утром, около 10.58, на Лиепайском шоссе, недалеко от Калнциемского моста, произошло столкновение шести грузовиков. Имеющаяся у полиции первоначальная информация свидетельствует, что мужчина 1969 года рождения, управляя одним из грузовых автомобилей, возможно, выбрал неподходящую траекторию и вызвал столкновение с остальными автомобилями. В дорожно-транспортном происшествии физически пострадал один человек, который доставлен в медицинское учреждение. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.