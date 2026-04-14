"Он не смог затормозить": водители рассказали подробности столкновения шести грузовиков на Лиепайском шоссе

В столкновении больше всего пострадал зеленый грузовик Scania с цистерной, водитель которого оказался зажат в кабине. Он рассказал, что не смог остановиться, так как не сработали тормоза. В кабине также оказался зажат Айвар, который ехал из Риги в Салдус. «Я зеленый грузовик не видел, но передний тормозил, и я тоже. Потом только увидел, что кто-то пролетел мимо», — говорит Айвар. Стоит отметить, что его собака в аварии не пострадала только потому, что была пристегнута.