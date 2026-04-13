Бывший командующий НВС Граубе: перед выборами враг бьет по вере латвийцев в себя

Граубе пояснил, что подобные атаки — в том числе информационные — не обязательно, но могут затронуть профессиональные структуры. При этом он указал на поведение политиков в предвыборный период. «Политики, защищая свой политический мундир в этот предвыборный период, не всегда могут действовать профессионально адекватно по отношению к системе», — подчеркнул генерал. Он добавил, что в руках политической власти есть инструменты для стабилизации ситуации, чтобы нервозность и неопределенность не распространялись на общество.