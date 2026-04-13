Бывший командующий НВС Граубе: перед выборами враг бьет по вере латвийцев в себя
В эфире передачи "Kārtības rullis" на TV24 бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймонд Граубе выразил обеспокоенность тем, как текущая ситуация в сфере безопасности может повлиять на внутренние процессы в стране.
По его словам, сочетание напряженной международной обстановки и приближающихся выборов создает риск переноса давления и конфликтов в профессиональную среду. «Меня беспокоит, что в этой очень сложной ситуации безопасности, когда приближаются выборы, такая комбинация довольно опасна», — отметил он.
Граубе пояснил, что подобные атаки — в том числе информационные — не обязательно, но могут затронуть профессиональные структуры. При этом он указал на поведение политиков в предвыборный период. «Политики, защищая свой политический мундир в этот предвыборный период, не всегда могут действовать профессионально адекватно по отношению к системе», — подчеркнул генерал. Он добавил, что в руках политической власти есть инструменты для стабилизации ситуации, чтобы нервозность и неопределенность не распространялись на общество.
Отдельное внимание Граубе уделил теме доверия к системе обороны. По его мнению, публичные высказывания с критикой могут ослаблять уверенность общества.
«Каждое выражение недоверия, использование таких фраз снова принижает наши оборонные способности и подрывает готовность — в том числе в глазах общества», — заявил он.
При этом генерал отметил и положительные аспекты недавних событий, связанных с дронами: «Мы обнаружили их за пределами Латвии, были готовы действовать, люди были предупреждены».
Однако, по его словам, даже на фоне этих действий продолжают звучать формулировки, которые подрывают уверенность в возможностях страны. «Используются слова и фразы, которые принижают наши возможности. Мы тем самым сами уменьшаем свою готовность и подрываем доверие общества», — подчеркнул Граубе.
«Сейчас противник атакует нашу волю защищать это государство и веру в то, что мы способны его защитить», — заявил он.
В завершение Граубе подчеркнул необходимость единства в обществе по вопросам национальной безопасности: «В этих вопросах у нас должно быть единое понимание, своего рода общественное согласие».