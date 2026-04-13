Прощай, Орбан. Как завершился 16-летний период непрерывного правления лучшего друга Кремля в Евросоюзе
Начавшаяся в 2010 году эпоха непрерывного правления в Венгрии Виктора Орбана и его правоконсервативной партии «Фидес» завершена. За годы во власти премьер Орбан перепроектировал электоральную систему таким образом, чтобы максимально затруднить жизнь оппозиции. Но в итоге никакие законодательные уловки не помешали правой партии «Тиса» на парламентских выборах 12 апреля 2026 года. Ей, по предварительным данным, достанется 138 мандатов из 199. Лидер «Тисы» Петер Мадьяр теперь намерен существенно скорректировать внешнюю политику Венгрии: наладить отношения с Евросоюзом и Украиной, а также перейти к «прагматичным подходам» к России. Резких недружественных по отношению к Москве шагов не будет, но постепенного снижения зависимости от российских энергоносителей ожидать стоит. О том, как проходила предвыборная кампания и к каким последствиям приведут ее результаты — в материале «Новой газеты Европа».
«Победа всех венгров»
Накануне выборов в Национальном избирательном бюро Венгрии предупредили о высокой вероятности того, что победитель не станет известен вечером 12 апреля или утром 13-го: слишком уж конкурентной казалась эта гонка. Предполагалось, что исход битвы могут решить бюллетени из-за границы, а также от избирателей, голосовавших не по месту регистрации. Их подсчета, предупреждали электоральные эксперты, надо будет ждать несколько дней.
Однако интрига разрешилась стремительно. В 20.00 по местному времени закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов. Уже после обработки 40% бюллетеней в руках у присутствовавших в штабе оппозиционной партии «Тиса» активистов начали появляться бокалы с шампанским. А в 21.11 лидер «Тисы» Петер Мадьяр написал в Facebook: премьер-министр Виктор Орбан позвонил ему и поздравил с победой. Следующим постом триумфатор выборов-2026 сообщил, что начали поступать поздравления из-за рубежа. Первыми стали президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейской народной партии (фракции в Европарламенте) Манфред Вебер. Следующими — канцлер ФРГ Фридрих Мерц и генсек НАТО Марк Рютте.
Чуть позднее, выступая с победной речью в центре Будапешта, Петер Мадьяр заявил, что столь убедительная победа «видна из каждого венгерского окна, будь то небольшой сельский дом или городская панельная квартира». Он поблагодарил венгров за то, что они сказали «нет» «обману, лжи и предательству». И констатировал: в «битве Давида и Голиафа» победила любовь. «Пусть эта победа станет победой всех венгров, включая тех, кто не голосовал за "Тису"», — добавил будущий премьер-министр.
Тем временем, Виктор Орбан, выступая перед сторонниками, признал поражение, назвав результаты болезненными. «Мы пока не знаем, что результаты выборов будут означать для судьбы нашей страны и нации, время покажет, но мы будем служить своей стране, даже находясь в оппозиции, — добавил он. — Мы не сдадимся. Никогда, никогда, никогда и ни за что не сдадимся. Ближайшие дни будут посвящены заживлению ран, но затем работа начнётся снова».
В парламенте Венгрии 199 кресел. 93 места распределяются по национальным партийным спискам через систему пропорционального представительства, а 106 депутатов избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе. По предварительным данным, «Тиса» получит 138 мандатов, то есть больше двух третей от общего числа (конституционное большинство). «Фидес» и ее партнер Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) могут рассчитывать на 55 мандата. Еще шесть кресел займет ультраправая «Наша Родина» (Mi Hazánk). Первое заседание законодательного органа нового созыва состоится не позднее 12 мая.
В нынешнем парламенте расклад был таков: у «Фидес»-ХДНП — 135 кресел, у оппозиционной коалиции — 57, у «Нашей родины» — шесть, еще один — у немецкого национального меньшинства.
«Выбирай, пока не поздно»
Учитывая беспрецедентно высокие ставки на этих выборах, активные предвыборные кампании «Тисы» и «Фидес» продолжались до последнего момента: дня тишины перед голосованием венгерское законодательство не предусматривает. «В последние дни [перед выборами. — Прим.ред.] надо разговаривать со всеми — с парикмахером, продавцом в магазине, коллегой по работе, заправщиком, продавцом на рынке, даже с покупателем, стоящим рядом. Каждый разговор имеет значение», — призывала в субботу своих сторонников к максимальной активности партия «Тиса».
А ее лидер в тот же день отдельно обратился к живущим за рубежом венграм: «Пожалуйста, выезжайте сегодня [в Венгрию. — Прим.ред.] и не пропустите решающее голосование!» Свой призыв Мадьяр подкрепил строками из известного всем жителям страны стихотворения Шандора Петёфи «Национальная песня», символа Венгерской революции 1848 года:
Встань, мадьяр! Зовет отчизна!
Выбирай, пока не поздно: Примириться с рабской долей Или быть на вольной воле?
На следующий день, уже в разгар голосования, Мадьяр констатировал: наступили «последние часы власти Орбана». При этом — видимо, на всякий случай — он призвал тех, кто еще не проголосовал, обязательно сделать это.
Мысль об исторической значимости голосования Петер Мадьяр и лично пытался донести до всех и каждого. Причем, судя по опубликованной им карте Венгрии с посещенными двумя политическими лидерами точками, его тур по стране был в разы насыщеннее, чем тур действующего премьера.
График Мадьяра включал по четыре-шесть выступлений в день, в том числе и в небольших деревнях, которые традиционно считались «крепостями» правящей партии.
Заранее было известно, что в выносливости Мадьяру не откажешь: в 2025 году он, уже планируя участие в выборах, прошёл пешком около 300 км от Будапешта до Румынии — как сообщалось, в символической попытке объединить расколотую нацию «шаг за шагом».
Впрочем, крайне активен был и Виктор Орбан. Утром 11 апреля он объявил краткосрочную кампанию «Один миллион рукопожатий»: попросил сторонников, избирателей и кандидатов от «Фидес» встретиться и поговорить с как можно большим числом людей, чтобы к концу дня у них набралось именно такое число рукопожатий. Сам политик тоже внес посильный вклад. «Целый день ездим по дорогам, на атмосферу не жалуемся, большинство с нами везде!», — отчитался Орбан в Facebook. 12 апреля выяснилось, что он выдавал желаемое за действительное.
Так или иначе, обеим партиям удалось донести до избирателей тезис о том, что в день выборов дома оставаться нельзя. Явка оказалась рекордной: 77,8% (+10 процентных пунктов к показателю на выборах 2022 года).
Концерт на грани хулиганства
Формальную точку в своей кампании Виктор Орбан поставил вечером 11 апреля — на многотысячном митинге на площади Святой Троицы в Будапеште. Он обещал, что «Венгрия останется островком мира». С гордостью рассказывал, что «в Европе еще есть страна, где отец — мужчина, а мать — женщина». Хвалил сторонников за то, что они раньше были «тихим большинством», а теперь стали «большинством громким».
Петер Мадьяр, тем временем, официально завершил кампанию во втором по населению городе — Дебрецене. Впрочем, кульминацией оппозиционной активности можно было считать состоявшееся в столице за день до этого мероприятие — «Большой концерт по демонтажу системы». Он продолжался семь часов и собрал около 100 тыс. человек, в основном молодежь. Общаясь с журналистами, посетители концерта активно шутили над традиционными нарративами пропаганды — например, о том, что они «украинские шпионы» или пришли сюда за деньги. Также через прессу они обращались к своим бабушкам и дедушкам — традиционному электорату «Фидес»: «Подумайте о нашем будущем».
Не скрывали политических пристрастий и выступавшие на сцене — более 40 ведущих венгерских групп и исполнителей. Рэпер Saiid, например, заявил — опять же, обращаясь к пропагандистским штампам, — что видит перед собой не «предателей», а людей, которые хотят жить в свободной стране. При этом он обратился к силовикам, призвав их «перейти на сторону народа». Легендарный для венгров рок-музыкант Янош Броди вместе с группой Ivan & The Parazol исполнил песню Ezek ugyanazok («Это всё те же»), которая занимает для венгров примерно такое же место, как россиян — «Перемен» Виктора Цоя. В венгерской песне говорится о том, что меняются времена и лозунги, но у власти остаются все те же люди — приспособленцы, подхалимы и лицемеры. Броди выразил надежду на то, что после 12 апреля эта песня станет неактуальной. Панк-группа Hétköznapi Csalódások начала выступление со скандирования лозунга.
«Грязный "Фидес!"», исполнила песню Viktor и саркастически попрощалась: «Goodbye! Auf Wiedersehen и особенно "До свидания" [это слово музыкант попытался произнести по-русски. — Прим.ред.], как сказал бы Виктор и его хозяин Путин».
Такая радикальность жестов и заявлений в итоге стала настоящим подарком властям. «Эта ненависть будет завтра у избирательных урн. Давайте покажем, что нас больше — тех, кто верит в силу любви и единства!», — написал в Facebook советник премьер-министра Балаш Орбан. А пресс-секретарь правительства Золтан Ковач разместил коллаж из двух фотографий: провокации Hősök и семьи из четырех улыбчивых человек — мамы, папы и двух детишек. Первая для наглядности была подписана словом «Тиса». Вторая, соответственно, символизировала счастливую жизнь в Венгрии при «Фидес».
Прорывая информационную блокаду
Битвы в соцсетях велись на протяжении всей кампании. Например, массово распространялись ролики, пугающие избирателей отправкой венгерских солдат на фронт в случае победы «Тисы» (хотя ничего подобного в программе партии нет). Журнал The Economist отмечал, что этот нарратив оказался эффективным для определенных групп населения (например, в общинах рома).
Сторонники оппозиции действовали в интернете еще более активно и креативно: проводили стримы, распространяли мемы и так далее. Лицами интернет-кампании противников «Фидес» стали молодые инфлюенсеры, такие как Oszikaaa (21-летний Оскар Каллаи), чьи ролики набирают миллионы просмотров.
Именно благодаря интернету Петер Мадьяр и его единомышленники прорывали информационную блокаду, возникшую благодаря высочайшему уровню контроля властей над традиционными СМИ. Основой сложившейся системы выступает фонд KESMA, контролирующий более 500 местных и национальных СМИ.
Особую роль всегда играло государственное телевидение (MTVA), на содержание которого в 2025 году из бюджета были выделены рекордные 160,8 млрд форинтов (свыше 400 млн евро). К примеру, с февраля по июнь 2025 года политики из правящей коалиции «Фидес» и Христианско-демократической народной партии получили 73% эфирного времени в новостях MTVA, причём освещение практически никогда не носило негативного характера.
Все оппозиционные политики вместе взятые получили лишь 27% эфирного времени, и то упоминались преимущественно в негативном контексте. Статистику за время предвыборной кампании еще только предстоит подсчитать, но вряд ли она будет сильно отличаться.
Похожие расклады сложились и с точки зрения уличной рекламы. Учитывая, что едва ли не все рекламные площади в стране принадлежат компаниям, приближенным к «Фидес», встретить плакаты партии «Тиса» в эти дни было не так уж и просто. Впрочем, лицо Петера Мадьяра мелькало регулярно — на плакатах от «Фидес» с надписью «Они опасны» (фото Мадьяра стояло рядом с фото президента Украины Владимира Зеленского). Фраза «антиреклама — это тоже реклама», вероятно, венгерским властям была незнакома.
Лицом к Брюсселю
Такая концентрация ресурсов позволяла властям навязывать избирателям бинарный выбор: «Орбан — это мир, Мадьяр — это война». Оппозиционного политика изображали то как марионетку ЕС, то как украинского агента.
Но это было серьезное преувеличение. Мадьяр на протяжении всей кампании проявлял осторожность по украинскому вопросу — например, выступал против поставок венгерского оружия Киеву и предлагал вынести вопрос ускоренного вступления Украины в ЕС на референдум. Как сообщил неназванный европейский дипломат изданию Politico, «Украина не является популярной темой среди венгерских избирателей», поэтому Мадьяру, «вероятно, придется действовать очень осторожно». Украинские эксперты также признавали: смена власти в Венгрии — не гарантия того, что Будапешт резко изменит курс в отношении Киева.
Впрочем, как минимум на начальном этапе украинской стороне стоит ждать хороших новостей. Например, разблокирования кредита от ЕС в размере 90 млрд евро (Орбан выделению этих денег категорически противился), а также принятия 20-го пакета санкций против РФ (инициативу критиковал еще премьер Словакии Роберт Фицо, но теперь, лишившись союзника, он может стать менее радикальным).
Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых поздравил Петера Мадьяра, выразив готовность ко «встречам и совместной конструктивной работе на благо обеих стран, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе».
Очевидно также, что впереди — медовый месяц в отношениях Будапешта с Брюсселем. «Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается на европейский путь. Союз становится сильнее», — написала в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Брюссель в качестве дружественных жестов может в ближайшее время разблокировать передачу Венгрии 8,4 млрд евро из так называемого Фонда сплочения ЕС, а также 9,5 млрд евро — из Фонда восстановления. Кроме того, может быть одобрен льготный кредит на сумму 17,4 млрд евро в рамках программы SAFE. Всё это, как отмечают экономисты, может дать ощутимый импульс росту венгерской экономики.
Вместе с тем, никакой «марионеткой ЕС» Мадьяр, конечно, не будет. Политик заявлял о стремлении нормализовать отношения с Брюсселем, но — подчеркивал он — с обязательным учетом всех национальных интересов Венгрии. Так, от него стоит ждать не менее жесткой позиции по вопросам сельского хозяйства и экологии, чем была при Орбане. К тому же, по такой принципиальной теме как миграция между ним и уходящим премьером не видно никакой принципиальной разницы: Мадьяр выступает за жесткий контроль границ и сохранение национального суверенитета в вопросах предоставления убежища.
Что же касается отношений с Россией, то Мадьяр соглашался с обозначением Владимира Путина в качестве «угрозы для Венгрии, Европы и европейской цивилизации». А кричалку «Русские, домой!» в дни кампании не раз было слышно на предвыборных мероприятиях «Тисы». После победы партии ее сторонники тоже скандировали это, празднуя итоги выборов в центре Будапешта (а премьер Польши Дональд Туск дополнил этой фразой свое поздравление Мадьяру в соцсети X).
Вместе с тем резких шагов по разрыву отношений с РФ от новой власти ожидать все-таки не стоит. В частности, Мадьяр подчеркивал: энергетическая зависимость Венгрии от РФ останется на некоторое время, так как диверсификация поставок топлива не произойдет мгновенно. Россия, указывал он, должна быть не «практически единственным» поставщиком, а «одним из». «При необходимости мы будем вести переговоры, но не станем друзьями [с Россией. — Прим. ред.]», — отмечал также он.
В целом необходимо понимать, что на выборах-2026 речь не шла о противостоянии двух идеологически несовместимых политиков: оба находятся на правом идеологическом фланге. Просто лидер «Тисы» апеллировал к образу Виктора Орбана образца 1998 года, когда тот впервые (на четыре года) пришел к власти: тогда это был молодой, проевропейский консерватор, еще не обремененный «мафиозными» связями.
Глава «Тисы» сконцентрировался на внутренних проблемах: коррупции в «мафиозном государстве», недофинансировании больниц и школ, стагнации экономики (рост на 0,5% за 2024–25 годы), бюджетном дефиците (в 2026 году он может превысить 5% ВВП), угрозе понижения кредитных рейтингов до «мусорной» категории), кризисе стоимости жизни. Типичный пост в соцсетях от «Тисы» в эти недели выглядел примерно так: «Раньше Йожи хватало зарплаты до конца месяца, а теперь нет… Пенсия всё ближе, но это его не успокаивает, а скорее тревожит… В Йожи нет злости — скорее чувствуется усталость».
Смена власти в стране, как рассказывали в «Тисе», таким людям бы обязательно помогла. Мадьяр утверждал, что «против коррумпированного и бесчеловечного правительства Орбана восстала» даже «венгерская сельская местность». В итоге, если судить по результатам выборов, это утверждение оказалось не таким уж и далеким от истины.
Все для победы
Заранее уверенный в победе своей партии, Петер Мадьяр при этом предупреждал: расслабляться нельзя, ведь от властей можно ждать чего угодно. В субботу он рассказал, что представители «Фидес» «собираются провести серию операций под ложным флагом, согласованных с российскими агентами и по их совету»: совершить провокации, проникнув на избирательные участки под видом активистов «Тисы».
Таких и подобных им действий, по мнению Мадьяра, вполне можно было ожидать, учитывая опыт прошлых лет. Например, в ходе предыдущих выборов независимые наблюдатели фиксировали практику «голосования по цепочке». Первый участник схемы заходит на участок, получает бюллетень с конвертов, бросает в урну пустой конверт и выносит чистый бюллетень. На улице партийный функционер ставит в нем нужную отметку, после чего следующий избиратель несет этот заполненный лист на участок, а выносит новый чистый. По данным издания Átlátszó, в 2022 году эта практика активно применялась в сельских регионах для обеспечения стопроцентного результата голосования за правящую партию.
Нынешнюю кампанию — как считают независимые наблюдатели — тоже нельзя было назвать честной. Например, как утверждали авторы документального фильма-расследования «Цена голоса», показанного в Будапеште незадолго до дня голосования, правящая партия развернула масштабную сеть давления в 53 из 106 избирательных округов. Кампания была призвана охватить до 600 тыс. человек — около 10% от ожидавшейся явки.
В сельской местности сторонники власти, по свидетельствам очевидцев, предлагали жителям 50–60 тысяч форинтов (около 130-160 евро) в обмен на «правильное» голосование. Лояльность покупали также продуктами, дровами, обещаниями работы и даже дешёвым синтетическим наркотиком «смоки», популярным в бедных селах.
Важную роль в системе играли местные главы администраций — подчас единоличные распорядители жизненно важных ресурсов в своих населенных пунктах. Например, в одном из сел мэр, избранный от «Фидес», одновременно также работает врачом. Как утверждалось в фильме «Цена голоса», он угрожал пациентам не выдавать рецепты на лекарства, если они не будут голосовать за партию власти.
Параллельно с административным давлением кампания ознаменовалась ростом физического напряжения. Особенностью этого цикла стало задействование организованных групп мускулистых мужчин в черных куртках, которых пресса прозвала «венгерскими титушками». Они сопровождали премьер-министра на каждом этапе поездки и помогали заглушать голоса тех, кто пришел на провластные митинги выразить свое недовольство. «Группа поддержки» при необходимости перекрывала путь протестующим, вырывала плакаты из их рук, скандировала лозунги в поддержку «Фидес».
Впрочем, действия в серой и черной зоне были лишь дополнением к эффективным легальным усилиям по удержанию власти, которым «Фидес» традиционно уделяла немало внимания. За годы у власти соратники Орбана одобрили целый ряд инициатив, призванных облегчить задачу удержания власти.
В итоге, однако, 12 апреля 2026 года всевозможные манипуляции не помогли партии «Фидес» и лично Виктору Орбану. Усталость от 16-летнего беспрерывного правления одного и того же политика оказалась сильнее.