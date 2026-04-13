Прощай, Орбан. Как завершился 16-летний период непрерывного правления лучшего друга Кремля в Евросоюзе

Не скрывали политических пристрастий и выступавшие на сцене — более 40 ведущих венгерских групп и исполнителей. Рэпер Saiid, например, заявил — опять же, обращаясь к пропагандистским штампам, — что видит перед собой не «предателей», а людей, которые хотят жить в свободной стране. При этом он обратился к силовикам, призвав их «перейти на сторону народа». Легендарный для венгров рок-музыкант Янош Броди вместе с группой Ivan & The Parazol исполнил песню Ezek ugyanazok («Это всё те же»), которая занимает для венгров примерно такое же место, как россиян — «Перемен» Виктора Цоя. В венгерской песне говорится о том, что меняются времена и лозунги, но у власти остаются все те же люди — приспособленцы, подхалимы и лицемеры. Броди выразил надежду на то, что после 12 апреля эта песня станет неактуальной. Панк-группа Hétköznapi Csalódások начала выступление со скандирования лозунга.