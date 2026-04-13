Рига без машин и пробок? Эксперты объяснили, как такое возможно в будущем
Может ли электромобильность реально изменить города? Эксперты уверены: да, но дело не только в электричестве — ключ к решению в сокращении машин, развитии микромобильности и разумной городской инфраструктуре.
Может ли переход на электротранспорт существенно изменить городское движение и повлиять на климат? Этот вопрос обсуждали в программе «Klimata balss» на TV24 член правления Латвийской ассоциации электромобилей Янис Бекерс и журналист, PR-специалист, представитель SIA «SDK» Арнис Блодонс.
По мнению Бекерса, ключевую роль играет не столько сам тип двигателя, сколько общее переосмысление городской мобильности: «В целом, если мы смотрим на малый электротранспорт, на эту микромобильность, то это именно то, что городу очень нужно. Это нужно для того, чтобы уменьшить количество автомобилей, потому что вопрос не в том, электрическая машина или нет, а в том, что нужно решать проблему всей городской транспортной системы».
Он подчеркивает, что развитие микромобильности может существенно улучшить качество воздуха и жизни в городах, особенно для жителей центра: «Чтобы снизить и улучшить качество воздуха, качество жизни тех, кто живет в центре, именно микромобильность это и улучшает». Однако у такого транспорта есть и обратная сторона. Бекерс обращает внимание на проблему безопасности: «В то же время хочу сказать, что, живя в центре, эти безумные водители на тротуарах, когда я иду с ребенком, создают очень опасные и неприятные ощущения».
Арнис Блодонс, в свою очередь, рассказал о собственном опыте комбинированного передвижения: «Я на машине из Сигулды доезжаю до своей работы на Югле. Там я оставляю машину, и, если мне нужно, например, поехать в студию TV24, у меня есть два варианта. Зимой я чаще выбираю трамвай — пользуюсь общественным транспортом. Я считаю, что если живешь в городе, то общественный транспорт — это одно из лучших решений». В теплое время года он выбирает альтернативу: «Второй вариант — микромобильность. Это могут быть мотоциклы, малые мотоциклы, электросамокаты и другие».
Бекерс уверен, что переход на более компактные виды транспорта напрямую влияет на экологию: «В тот момент, когда мы пересаживаемся с машины на что-то меньшее, на микромобильность, выбросы в городе значительно снижаются». Он также отмечает, что ещё более эффективным решением является общественный транспорт: «Или в тот момент, когда мы едем на трамвае — это, наверное, самый лучший сценарий».
В то же время Блодонс критически оценивает текущее состояние городской инфраструктуры: «Я сейчас вижу, что инфраструктура во многих местах испорчена различными дополнительными препятствиями. Я, например, еду по улице Лачплеша — там построены какие-то островки, которые невозможно очистить. Там грязь до ушей, потому что туда не может добраться ни один уборщик. Улица сжата, и я сомневаюсь, что это кого-то действительно защищает».
Отдельно он подчеркивает необходимость соблюдения правил использования городской среды: «Транспортное средство — это транспортное средство, и оно должно ехать по дороге, а не по тротуару. Само название “тротуар” говорит о том, что он предназначен для людей. Если транспортное средство движется быстрее примерно 10 километров в час, то ему всё-таки следует ехать по дороге».