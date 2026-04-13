Калвитис: может наступить момент, когда топлива в Латвии просто не останется
Бывший премьер Айгар Калвитис предупреждает: резкие решения властей могут оставить страну без топлива. Вместо популизма он предлагает простое решение — иначе рынок может просто перестать работать.
Это не первый раз, когда нефть стоит так дорого, однако невозможно работать на рынке, где правила игры меняются каждые пять минут. Необходимо действовать с помощью инструментов, которые являются эффективными, а не популистскими — так в программе «Nedēļa. Post scriptum» на TV24, комментируя рынок цен на топливо, заявил председатель правления Latvijas gāze, в прошлом премьер-министр Айгарс Калвитис.
Он подчеркивает, что безопасность для людей всегда была приоритетом номер один, поэтому при ее отсутствии возникающие опасения создают неприятные побочные эффекты. Резкий рост цен на топливо влияет на всех, особенно на водителей. Комментируя возможные изменения налоговой политики в отношении торговцев топливом, Калвитис лаконичен: «Мы придем к тому, что топлива просто не будет. Возникнет дефицит на рынке».
Он также указал, какими, по его мнению, должны быть дальнейшие действия правительства: «Я думаю, что у правительства есть довольно простое решение — видно, что цены на нефтепродукты растут, и вместе с этим растут поступления НДС, поскольку НДС взимается с конечной цены продукта. Тогда за счет этого роста очень легко можно на определенный период снизить акцизный налог — это математически очень просто рассчитать. Бюджет от этого никак не пострадает».
Калвитис считает, что нынешнее снижение цен ситуацию не решает. «Сейчас попробовали снизить цену на дизельное топливо на пять центов, но цена существенно не упала, НДС растет… Ну уменьшите еще! Возможно, фермерам нужно еще большее снижение, чтобы засеять поля?»
Вывод по ситуации у него один: «Нужно действовать инструментами, которые эффективны, а не популистскими инструментами. На первый взгляд кажется: давайте отнимем у тех, у кого что-то есть, но если мы это сделаем, мы придем к тому, что это топливо просто перестанут импортировать! Невозможно работать на рынке, где правила игры могут меняться каждые пять минут в зависимости от чьего-то настроения или действий. Это была бы самая большая глупость, которую может совершить правительство».
Ранее сообщалось, что правительство на следующей неделе продолжит оценивать предложение Министерства экономики о введении для торговцев топливом так называемого платежа солидарности, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную ориентировочную розничную цену более чем на 3%.