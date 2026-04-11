Латвия уже 100 дней рассказывает Совету безопасности ООН о войне в Украине и преступлениях РФ

Каждый месяц Латвия вместе с европейскими союзниками созывает заседания Совета Безопасности по Украине, постоянно поднимая вопросы о военных преступлениях, совершенных Россией против украинского народа и гражданской инфраструктуры, о незаконно депортированных украинских детях и о гуманитарной помощи гражданскому населению Украины. Латвия использует статус страны-члена Совета Безопасности и свои контакты, чтобы отстаивать свои ценности и принципы, а также интересы региональной безопасности, в том числе в дискуссиях о конфликтах в других регионах — в Африке, на Ближнем Востоке и в других частях мира. Также Латвия опровергает российскую дезинформацию и ложь на других площадках ООН.