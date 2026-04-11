Латвия уже 100 дней рассказывает Совету безопасности ООН о войне в Украине и преступлениях РФ
Как сообщает Представительствл Латвии при ООН в Нью-Йорке, 10 апреля исполнилось 100 дней с начала работы Латвии в Совете Безопасности ООН. Латвия участвует во всех регулярных заседаниях, принятии решений и формировании позиций, решая вопросы международной дипломатии на высшем уровне в тесном сотрудничестве с государствами-единомышленниками.
Каждый месяц Латвия вместе с европейскими союзниками созывает заседания Совета Безопасности по Украине, постоянно поднимая вопросы о военных преступлениях, совершенных Россией против украинского народа и гражданской инфраструктуры, о незаконно депортированных украинских детях и о гуманитарной помощи гражданскому населению Украины. Латвия использует статус страны-члена Совета Безопасности и свои контакты, чтобы отстаивать свои ценности и принципы, а также интересы региональной безопасности, в том числе в дискуссиях о конфликтах в других регионах — в Африке, на Ближнем Востоке и в других частях мира. Также Латвия опровергает российскую дезинформацию и ложь на других площадках ООН.
По собственной инициативе Латвия организовала ряд тематических мероприятий — брифинги для других избранных стран Совета Безопасности о гуманитарной ситуации в Украине, партнерстве ЕС и ООН в вопросах международной безопасности и новых технологиях.
Посол Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес отметила, что после тщательной подготовки команды и торжественной церемонии поднятия флага Латвии 2 января работа в Совете Безопасности началась динамично. Уже 5 января состоялось первое чрезвычайное заседание по Венесуэле, а 12 января совместно с европейскими союзниками и Украиной было созвано экстренное заседание по поводу массированных воздушных ударов России, включая применение баллистической ракеты «Орешник».
По словам Павлюты-Десландес, прилагаются все усилия, чтобы удерживать вопрос войны России против Украины в центре повестки Совета Безопасности, несмотря на эскалацию ситуации на Ближнем Востоке и в регионе стран Персидского залива. Латвия использует каждую возможность, чтобы не допустить нормализации российской агрессии и привлечь внимание к тесному военному и технологическому сотрудничеству России с Ираном. Важно продолжать разъяснять международному сообществу империалистические и колониальные цели России, а также глобальные последствия — в сфере безопасности, энергетики и продовольствия, включая манипулирование гражданами других стран Африки, Ближнего Востока и Азии и их использование на линии фронта.
Как говорит Павлюта-Десландес, к позиции Латвии, как страны, более 50 лет находившейся под оккупацией СССР, прислушиваются. Сегодня очевидны последствия безнаказанности преступлений агрессии советского периода, которые вдохновили новые военные преступления.
Укрепление безопасности Латвии, в том числе через поддержку Украины и защиту международного права, остается ключевой задачей страны в Совете Безопасности. Это включает противодействие российской пропаганде, продвижение приоритетных для Латвии вопросов и влияние на принятие решений. Павлюта-Десландес также отметила, что все страны Совета Безопасности, за исключением агрессора, призывают к прекращению боевых действий, началу мирных переговоров и осуждают жертвы среди гражданского населения.
К четвертой годовщине начала полномасштабной войны России против Украины, помимо заседания Совета Безопасности 24 февраля, состоялась сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. По словам Павлюты-Десландес, совместно с союзниками была проведена активная кампания по обеспечению широкой поддержки резолюции, которую поддержали 107 стран — на 14 больше, чем годом ранее. Голосование Генеральной Ассамблеи стало важным сигналом международного сообщества в поддержку мирных усилий и усиления давления на агрессора.