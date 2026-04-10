Латгалец посадил дикого медвежонка за решетку, а теперь может оказаться там сам
В Латвии владельца частного зоопарка обвиняют в похищении медвежонка из дикой природы. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы и крупный штраф почти в 30 тысяч евро.
Латгальский районный суд предстоит рассмотреть уголовное дело, в котором владелец мини-зоопарка Raptors Park в волости Демене Аугшдаугавского края Александр Калачов обвиняется в поимке детеныша бурого медведя и его содержании в своем зоопарке.
Прокуратура, не называя имени, сообщила агентству LETA, что некий мужчина весной прошлого года умышленно поймал и изъял из дикой природы примерно двух с половиной месячного детеныша бурого медведя и доставил его для дальнейшего содержания в свой частный зоопарк. Сотрудники Государственная полиция изъяли животное 17 апреля прошлого года.
Согласно действующим нормативным актам бурый медведь Ursus arctos включен в список особо охраняемых видов. Данный вид является приоритетным видом Европейского союза, встречающимся в Латвии, и не включен в перечень охотничьих животных. Согласно закону о защите животных, изъятие такого детеныша из дикой природы трактуется как изъятие особи из популяции. Изъятие медвежонка может быть приравнено к уничтожению особи вида, поскольку он больше не сможет быть возвращен в дикую природу и выполнять свои функции в популяции, например размножаться, что является одной из основных функций поддержания популяции, указывает прокуратура.
По ее мнению, своими действиями обвиняемый причинил существенный ущерб популяции медведей в Латвии, который в денежном выражении составляет 29 600 евро.
За такое преступление Уголовным законом предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы сроком до пяти лет. Также возможно применение краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа.
Прокуратура подчеркивает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.