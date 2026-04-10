Латгалец посадил дикого медвежонка за решетку, а теперь может оказаться там сам

Согласно действующим нормативным актам бурый медведь Ursus arctos включен в список особо охраняемых видов. Данный вид является приоритетным видом Европейского союза, встречающимся в Латвии, и не включен в перечень охотничьих животных. Согласно закону о защите животных, изъятие такого детеныша из дикой природы трактуется как изъятие особи из популяции. Изъятие медвежонка может быть приравнено к уничтожению особи вида, поскольку он больше не сможет быть возвращен в дикую природу и выполнять свои функции в популяции, например размножаться, что является одной из основных функций поддержания популяции, указывает прокуратура.