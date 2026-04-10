Эксперты: "Цены уже не вернутся к тому уровню, каким он был раньше. Остается надеяться, что зима не будет суровой"
Почти четверть жителей Латвии уже сократили поездки на автомобиле, а часть населения начала делать запасы топлива. Участники дискуссии в эфире TV24 предупреждают: несмотря на временное снижение цен на горючее, следующей зимой электричество и отопление могут снова подорожать.
23% жителей Латвии сократили поездки на автомобиле, а 7% делают запасы топлива — об этом свидетельствуют данные банка Citadele. Вопрос о том, входим ли мы в кризис из-за энергетики, обсуждали в программе TV24 «Цена денег» председатель правления AS Latvenergo Мартиньш Чаксте, депутат 14-го Сейма Андрис Кулбергс и парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис.
Юргис Миезайнис отмечает:
«В данный момент рынок по своей природе неэластичен, и резко сократить потребление невозможно. А это означает, что если в глобальных поставках исчезает 10–20%, то там, где товар еще можно купить, возникает ценовое давление».
Андрис Кулбергс добавляет, что, несмотря на нынешнее снижение цен на топливо и некоторую нормализацию, все эксперты предупреждают: цены уже не вернутся к тому уровню, каким он был раньше и каким нам хотелось бы его видеть. По его словам, нужно учитывать и угрозы со стороны Трампа, и поврежденную инфраструктуру, и дорогую страховку, которая влияет на общую цену и объемы.
«Эти объемы смогут купить те, кто заплатит больше, но в итоге нам нужно считаться с тем, что следующей зимой цены на электричество и тепло будут выше. Остается надеяться, что зима не будет суровой», — сказал Кулбергс.
В свою очередь Чаксте, говоря об энергетической политике Латвии, отметил, что страна не может быть оторвана от Европы, но в то же время у нее есть собственная политика, отличающаяся от политики Литвы и Эстонии. Он убежден, что решения о создании ТЭЦ были правильными, и это подтвердила суровая зима этого года. «В целом мы способны довольно хорошо обеспечивать себя сами, можем сделать это с помощью ТЭЦ и ГЭС, но сейчас нам также нужно думать о строительстве ветряных и солнечных станций», — заявил Чаксте.