Это опасно: торговые центры Риги не хотят даже думать о закрытии по выходным
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Это опасно: торговые центры Риги не хотят даже думать о закрытии по выходным

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Идея закрывать торговые центры по воскресеньям вызвала резкую критику: бизнес предупреждает о потере доходов, росте онлайн-покупок за границей и угрозе выживания развлекательных зон.

Инициативы по закрытию торговых центров по воскресеньям вызывают серьезные опасения у представителей бизнеса. Руководитель торгового центра Spice Ивета Приедите в интервью агентству LETA заявила, что такие меры являются необоснованными ограничениями коммерческой деятельности и искажают конкуренцию.

Она подчеркнула, что остается неясным, как именно будет определяться граница между торговым центром и обычным магазином. Например, такие крупные магазины, как KSenukai или Depo, занимают более 10 000 квадратных метров и предлагают широкий ассортимент товаров — но формально считаются магазинами, а не торговыми центрами.

По словам Приедите, торговые центры выполняют не только торговую, но и развлекательную функцию. В частности, в Spice работает батутный парк, для которого воскресенье является ключевым днем. Если его закрыть, бизнесу будет крайне сложно выжить, поскольку в будни семьи заняты — дети учатся и посещают кружки.

Еще одним важным аргументом против инициативы она назвала риск увеличения покупок в международных интернет-магазинах. В таком случае деньги будут уходить из местной экономики за границу, что негативно скажется на развитии страны.

Приедите считает такую перспективу неприемлемой, даже если речь идет пока только об обсуждаемой идее.

Темы

DepoSpice

Другие сейчас читают