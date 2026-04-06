Это опасно: торговые центры Риги не хотят даже думать о закрытии по выходным
Идея закрывать торговые центры по воскресеньям вызвала резкую критику: бизнес предупреждает о потере доходов, росте онлайн-покупок за границей и угрозе выживания развлекательных зон.
Инициативы по закрытию торговых центров по воскресеньям вызывают серьезные опасения у представителей бизнеса. Руководитель торгового центра Spice Ивета Приедите в интервью агентству LETA заявила, что такие меры являются необоснованными ограничениями коммерческой деятельности и искажают конкуренцию.
Она подчеркнула, что остается неясным, как именно будет определяться граница между торговым центром и обычным магазином. Например, такие крупные магазины, как KSenukai или Depo, занимают более 10 000 квадратных метров и предлагают широкий ассортимент товаров — но формально считаются магазинами, а не торговыми центрами.
По словам Приедите, торговые центры выполняют не только торговую, но и развлекательную функцию. В частности, в Spice работает батутный парк, для которого воскресенье является ключевым днем. Если его закрыть, бизнесу будет крайне сложно выжить, поскольку в будни семьи заняты — дети учатся и посещают кружки.
Еще одним важным аргументом против инициативы она назвала риск увеличения покупок в международных интернет-магазинах. В таком случае деньги будут уходить из местной экономики за границу, что негативно скажется на развитии страны.
Приедите считает такую перспективу неприемлемой, даже если речь идет пока только об обсуждаемой идее.