В Риге откроют новую АЗС Straujupīte; в дни запуска будут снижены цены на топливо
Сеть автозаправочных станций Straujupīte 10 апреля откроет в Риге новую АЗС Rumbula на улице Стренгу, 2. В проект инвестировано 300 000 евро.
Это будет шестая заправка сети в столице. Как отмечает предприятие, открытие станции является частью плана по расширению в Риге, других крупных городах и экономически активных регионах Латвии.
Новая АЗС расположена на Румбуле, с подъездом с улицы Латгалес в обоих направлениях. На станции будут доступны дизельное топливо и бензин 95-й марки. Заправка будет работать круглосуточно, вне времени работы магазина будет доступно самообслуживание.
На территории также предусмотрены магазин, зона питания и кассы самообслуживания. В дальнейшем компания планирует дополнить предложение альтернативными видами топлива, в том числе газом и зарядкой для электромобилей.
В честь открытия с 10 по 12 апреля на станции будут действовать специальные цены на топливо: дизельное топливо будет стоить 1,704 евро за литр, бензин 95-й марки — 1,604 евро за литр. Также предприятие анонсировало и другие акции.
По данным компании, в настоящее время сеть Straujupīte насчитывает 18 автозаправочных станций в Латвии.