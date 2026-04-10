Опрос показал, что жители Латвии отдают явное предпочтение одному виду общественного транспорта
Как сообщает Vivi, большинство пассажиров (88%) удовлетворены железнодорожным сообщением в Латвии, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в конце 2025 года. Что касается остальных видов общественного транспорта, то там удовлетворены 69% пассажиров.
Растет удовлетворенность
Кроме того, 79% пассажиров отдают предпочтение железнодорожному сообщению по сравнению с другими видами общественного транспорта.
Результаты опроса пассажиров Vivi показывают, что по сравнению с 2024 годом увеличилась доля полностью удовлетворенных пассажиров — с 26% до 28%. Более высокие оценки чаще дают молодые люди в возрасте до 24 лет.
В то же время наблюдаются различия между пассажирами разных линий. Положительная динамика зафиксирована на Айзкраукльской линии, где доля полностью удовлетворенных выросла с 23% до 27%. В направлении Скулте общий уровень удовлетворенности увеличился с 87% до 90%.
Высоко оцениваются точность, скорость и работа кондукторов
Точность движения поездов является одним из важнейших показателей качества услуг. Согласно опросу, 85% респондентов удовлетворены точностью отправления и прибытия поездов. В прошлом году этот показатель достиг 98,4%.
Еще выше пассажиры оценивают скорость передвижения: 87% довольны скоростью поездов по сравнению с другими видами транспорта.
Работа кондукторов также получила высокую оценку — 96% пассажиров характеризуют их как отзывчивых, вежливых и готовых помочь.
Молодые пассажиры ценят скорость, удобство, цену и комфорт
Около 10% опрошенных начали пользоваться услугами Vivi сравнительно недавно — в течение последнего года. Почти половина (44%) в качестве главной причины выбора указывает возможность быстрее добраться до пункта назначения. Среди других факторов — удобство передвижения, более выгодная цена и более высокий уровень комфорта.
Поездами чаще всего пользуются молодежь и экономически активные жители. Согласно данным, 25% пассажиров — это молодежь до 24 лет, 55% — люди в возрасте от 25 до 54 лет, 16% — старше 55 лет, еще 5% не указали свой возраст. Большинство пассажиров (66%) — наемные работники или самозанятые. Около 10% составляют работающие школьники и студенты, 11% — неработающие школьники и студенты, 5% — безработные, 7% — пенсионеры.
Исследование также показывает, что 26% ездят на поезде каждый или почти каждый день, 20% — три-четыре раза в неделю, а 18% — один-два раза в неделю.