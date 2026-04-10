Латвии нужен медицинский вертолет практически каждый день - но денег на него нет
Латвии может понадобиться медицинский вертолет как минимум раз в день - служба неотложной помощи заявляет о критической необходимости, но главным препятствием остаются деньги и отсутствие четкого плана финансирования.
По оценкам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), в настоящее время воздушный транспорт был бы целесообразен как минимум раз в день или даже чаще, сообщил агентству LETA руководитель внешних коммуникаций NMPD Микс Дуцис. Он пояснил, что на протяжении многих лет служба обсуждала возможности воздушной транспортировки как с Министерством здравоохранения, так и с представителями других ведомств, а также с частными предпринимателями. Однако у службы нет подробной информации о конкретных предложениях, и сама служба напрямую такую инициативу не выдвигала.
По словам Дуциса, наибольшей проблемой в настоящее время является финансовый аспект, связанный с ежедневным содержанием воздушных судов и соответствующей инфраструктуры.
В NMPD признают, что воздушный транспорт является самым безопасным и быстрым способом транспортировки критически больных пациентов в случаях, когда требуется неотложная помощь в строго определенные, максимально короткие сроки.
Дуцис отметил, что такой транспорт особенно важен для пациентов с инсультом, инфарктом, политравмами, тяжелыми ожогами или травмами, связанными с ампутациями. Также воздушный транспорт мог бы использоваться для спасения преждевременно рожденных детей и в процессах трансплантации органов.
Учитывая возможности госпитализации в Латвии, доступность такого транспорта стала бы преимуществом для системы здравоохранения, подчеркнул представитель NMPD. Он также напомнил, что до сих пор NMPD для медицинской транспортировки использовала вертолеты Национальных вооруженных сил и Государственной пограничной службы, однако у этой модели сотрудничества есть существенные ограничения. Главное препятствие заключается в том, что вертолет можно использовать только тогда, когда он не выполняет свои прямые функции, кроме того, его использование необходимо заранее согласовывать, что не позволяет оперативно реагировать в острых случаях, пояснил Дуцис.
В свою очередь руководитель отдела коммуникаций Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс сообщил агентству LETA, что возможности приобретения медицинского вертолета или других решений начали оцениваться в прошлом году по инициативе министра здравоохранения. Также в Министерстве здравоохранения подтвердили, что наибольшей проблемой является финансовый аспект, связанный с ежедневным содержанием воздушных судов и соответствующей инфраструктуры. В настоящее время оцениваются возможные источники финансирования, а также анализируются способы финансирования.
В то же время в министерстве обращают внимание, что в сфере здравоохранения существует множество потребностей, поэтому любые новые инициативы должны оцениваться в контексте других приоритетов и доступных финансовых ресурсов.