"Им не нужно беспокоиться о наших проблемах": Пуче о чиновниках, которые не знают, как зарабатываются деньги
Журналист Арманд Пуче заявил, что латвийские чиновники не понимают, как работает бизнес, ведь "они никогда не сталкивались с задержками зарплат и нестабильными доходами", а главная "серая зона" — само государство.
Ни дня не работали вне госапппарата
Латвийский журналист и телеведущий Арманд Пуче в эфире передачи «Preses klubs» на TV24 выступил с резкой критикой государственной системы и оторванности чиновников от реального бизнеса. По его словам, ключевая проблема заключается в отсутствии у многих представителей власти практического опыта в предпринимательстве:
«Когда ты работаешь в государственной системе и у тебя стабильная зарплата, ты думаешь в других категориях. Если бы ты хотя бы минуту поработал в бизнесе или хотя бы по собственной инициативе поучаствовал в каком-то предприятии, ты бы увидел ситуацию изнутри».
Пуче утверждает, что значительная часть людей, принимающих решения, никогда не сталкивалась с реальной экономикой: «Большая часть этих людей всю жизнь была в государственной системе — те самые, кто разрабатывает нормативные акты и предлагает изменения законов. Это касается и депутатов, и тем более министров».
«Есть даже целые партии с людьми, которые ни одного дня не работали на оплачиваемой работе вне государственного сектора».
По мнению журналиста, это приводит к искаженному восприятию реальности: «Они не видят реальности — что выплаты зарплат могут задерживаться, что не поступают платежи за оказанные услуги. Они этого не знают».
Он приводит конкретные примеры из предпринимательской среды: «Может случиться, что гонорар приходит только через четыре месяца. Проценты от книги получаешь только тогда, когда она продана. Чиновники говорят, что это ненормально — да, но так бывает!»
Пуче считает, что именно это непонимание лежит в основе многих проблем: «Если ты этого не понимаешь, вот в этом и есть наша беда, та маленькая беда, которую нам в государстве нужно менять».
«Ты не можешь контролировать, когда получишь деньги»
Другой участник дискуссии дополнил, что подобная ситуация типична для творческих и предпринимательских сфер: «Это типичный пример — ты отдаёшь книгу в продажу, и проценты получишь только тогда, когда она будет продана. За это время ты можешь вообще полгода быть безработным». Он подчеркнул нестабильность доходов: «Ты не можешь просто установить дату, когда тебе перечислят деньги. Иногда их просто нет, пока кто-то не решит заплатить».
По его словам, в таких условиях бороться за свои права сложно: «Если закон уже принят, можно пытаться за него бороться, но обычно в начале это очень трудно».
«Самая большая серая зона — это госуправление»
Арманд Пуче также затронул тему непрозрачности системы государственного управления: «Самая большая серая зона в латвийской экономике — это государственное управление». Он отметил, что последние скандалы лишь подтверждают наличие системных проблем: «Хорошо, что сейчас это всплывает и вскрывается. Постепенно этот своего рода рентген показывает нам картину».
Журналист указал на проблемы с госзакупками и закрытыми связями: «Мы видим эти сети, мы видим эти картели. Всё это связано с государственным управлением, с государственными закупками».
При этом он подчеркнул, что проблема не в отдельных людях, а в системе: «Там есть хорошие люди, очень много, но система построена так, что это нечестно. Это нечестно по отношению к Латвии».
В завершение Пуче сделал жесткое заявление о сформировавшейся среде: «Сформировалась такая среда, которая фактически самодостаточна. Им не нужно беспокоиться о наших проблемах — о тех, кто на самом деле обеспечивает, чтобы в стране всё работало».