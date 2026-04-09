"Мы больше не прячемся": семья из Латвии бросила вызов церкви, покрывающей священника, обвиненного в насилии над их ребенком
Мать пострадавшего, Иева Таранда, опубликовала в социальной сети Facebook эмоциональный пост, в котором объясняет, почему решилась рассказать о произошедшем в 2014 году сексуальном насилии над ее тогда семилетним сыном. Тем временем Католическая церковь Латвии заявила, что не считает Кришьяниса Дамбергса виновным в преступных действиях.
Мать мальчика, которая также является депутатом Юрмальской думы от Латвийской Зеленой партии и директором Юрмальской государственной гимназии, выступила с письменным заявлением.
«Мы больше не будем скрываться»
«У меня есть лицо.
У меня есть имя и фамилия.
Я — Иева Таранда.
Мой муж — Андрис Таранда.
Наши дети — Адам, Микелис, Амелия, Густав и Петерис.
Мы — люди со своими судьбами.
Мы больше не будем скрываться.
Ни из-за страха, ни из-за стыда, ни из-за давления общества.
Мы выбираем жить настоящей жизнью — без подозрений, без тяжести, без молчания, которое причиняет боль.
Наша семья пережила сексуальное насилие.
Его совершил человек, у которого есть лицо, имя и фамилия.
Эти слова тяжелы.
Но мы называем их своими именами.
Наш сын хочет жить свободной, светлой и теплой жизнью.
И мы, как семья, тоже хотим жить без секретов, которые ломают нас изнутри.
Этот шаг осознанный.
Он желанный.
Это выбор — говорить, а не молчать.
Петерис называет себя по имени.
И каждый из нас делает то же самое.
Потому что только тогда, когда мы перестаем прятаться за размытыми понятиями и абстракциями, начинается исцеление».
И продолжает: «Я вновь призываю — давайте называть вещи своими именами. Не скрывать, не смягчать, не притворяться. Потому что иначе мы никогда не придем к настоящему освобождению своего сердца, души и жизни. Мы есть. И мы будем».
Промедление мешает исцелению
Как уже сообщалось, прошлой осенью Рижский городской суд признал Кришьяниса Дамбергса виновным в сексуальном использовании семилетнего мальчика в помещениях католического храма в 2014 году и приговорил его к восьми годам лишения свободы, двум годам пробационного надзора, а также к выплате компенсации потерпевшему (около 27 000 евро). Однако приговор не вступил в силу, поскольку обвиняемый не признает свою вину, и сейчас идет апелляционный процесс.
Родители пострадавшего мальчика — Иева и Андрис Таранда — в эфире LTV рассказали, что преступление произошло в 2014 году, когда мальчику было семь лет, однако оно вскрылось только спустя восемь лет во время психотерапии. Суд первой инстанции признал Кришьяниса Дамбергса виновным. Однако семья уже девять месяцев ждет полного текста приговора, что мешает им двигаться дальше в своей жизни. Они также рассказали, что представители церкви не посещали пострадавших и не выразили сожаления о произошедшем. Семья подчеркивает, что затягивание судебного процесса мешает исцелению и возможности вернуться к нормальной жизни.
Зло нужно называть по имени
Пост Иевы Таранды в Facebook получил поддержку, и люди желают семье стойкости. Вита Калване пишет: «Выражаю вам и вашему сыну поддержку за то, что вы говорите о таком тяжелом преступлении. Сексуальное насилие над детьми — частое, но одно из самых скрытых преступлений; их очень много, но на поверхность выходит лишь малая часть. Ваша моральная смелость очень сильна, и у вас должны учиться другие! Совершенно правильно, что вы об этом говорите, потому что мозг способен справиться только с тем, что проговорено и многократно проговорено, особенно если это травмирующее событие, а не то, что спрятано глубоко и в тишине. Сил вам всей вашей семье!» Вита Дура-Клиече добавляет: «О зле нельзя молчать. Никогда. Особенно если это касается детей. Сил вам…»
Линда Лаванда Шаркова подчеркивает, что правда делает свободным: «Другое дело, что правду нужно преподносить с уважением и бережно. Мне кажется, мы часто впадаем в крайности: либо рубим с плеча, либо ласково, но тихо-тихо. Правда не должна быть насильственной, драматичной. Нейтральная реальность, которую уже саму по себе сложно выдержать, — но ничего, аккуратно очищая гноящуюся рану и повторяя это каждый день, потому что за один раз не заживет, — мы все можем стать более настоящими и свободными. Нужно бережно очищать рану, но все равно раскрывать все и очищать. Ложь — это герметичный (зато красивый и пушистый) пластырь, под которым снова разрастается гной…»
Санита Зикмане говорит: «Истина в том, чтобы не прятаться. Пусть путь исцеления будет успешным для всех вас вместе и для каждого из вас по отдельности». Марис Рожкалнс считает: «Не знаю, сколько здесь недоразумений, а сколько ужасающего события, но согласен, что только назвав зло по имени, можно освободиться от него. Но рядом есть и милость, которую нужно принять и дарить… Пусть мир и благословение будут вашей семье!»
Иева Таранда в Facebook благодарит всех, кто в это время рядом с ее семьей: «Дорогие, от всего сердца спасибо каждому за слова поддержки, смелость и присутствие рядом. Это дает силы продолжать путь и не сдаваться. Призываю не молчать! Никто, кто страдает в тишине, не должен оставаться один. У таких преступлений нет срока давности, и правда должна выйти на свет. Сердечная благодарность также нашим государственным оперативным сотрудникам за их работу, смелость и вклад в обеспечение справедливости. Будем доверять друг другу, поддерживать и быть рядом. Вместе мы сильнее».
Католическая церковь Латвии не считает Кришьяниса Дамберга виновным
На сюжет в новостях LTV отреагировал также архиепископ Латвийской Римско-католической церкви Збигнев Станкевич, который каналу католического телевидения EWTN Latvija сказал: «Мы (как церковь) провели внутреннее расследование. Прежде всего, он (Кришьянис Дамбергс) также является членом ордена малых братьев-капуцинов, и по моей просьбе орден братьев-капуцинов провел внутреннее расследование в отношении этих обвинений. Кроме того, Рижская архиепархия также провела внутреннее расследование, и мы провели опрос во всех тех средах, где священник Кришьянис работал, и в полной мере сотрудничаем с правоохранительными органами, уважаем их решения, но ждем справедливого судебного приговора. Мы открыты для общения с семьёй и хотим установить истину. Мы, конечно, молимся за них (семью Таранда), чтобы они получили исцеление и справились с этой несомненно серьезной травмой, которую получили. Тем временем, пока не получен полный текст судебного приговора, мы также не можем его комментировать.»
Телеканал EWT сообщает, что Кришьянис Дамбергс был отстранен от исполнения своих обязанностей священнослужителя после того, как Церковь, основываясь на имеющейся в ее распоряжении информации и оценке его священнической деятельности, не нашла оснований считать его виновным в каких-либо уголовных преступлениях.