"Мы больше не прячемся": семья из Латвии бросила вызов церкви, покрывающей священника, обвиненного в насилии над их ребенком

Пост Иевы Таранды в Facebook получил поддержку, и люди желают семье стойкости. Вита Калване пишет: «Выражаю вам и вашему сыну поддержку за то, что вы говорите о таком тяжелом преступлении. Сексуальное насилие над детьми — частое, но одно из самых скрытых преступлений; их очень много, но на поверхность выходит лишь малая часть. Ваша моральная смелость очень сильна, и у вас должны учиться другие! Совершенно правильно, что вы об этом говорите, потому что мозг способен справиться только с тем, что проговорено и многократно проговорено, особенно если это травмирующее событие, а не то, что спрятано глубоко и в тишине. Сил вам всей вашей семье!» Вита Дура-Клиече добавляет: «О зле нельзя молчать. Никогда. Особенно если это касается детей. Сил вам…»