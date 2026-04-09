Куда бежать и как спасаться? Живущим у границы с Россией рассказали, что делать в случае угрозы
Фото: Shutterstock
Лудзенский край имеет протяженную границу с РФ.
В Латвии

Отдел информации

Otkrito.lv

Оценив полученные в последнее время сообщения через сотовое оповещение и вопросы жителей, самоуправление Лудзенского края решило проинформировать о работе системы раннего предупреждения и порядке использования укрытий.

В соответствии со статьей 12 Закона о гражданской обороне и управлении катастрофами, жители имеют право получать раннее предупреждение и рекомендации по действиям в случае катастрофы или угрозы ее возникновения. Одновременно закон устанавливает обязанность жителей в таких ситуациях действовать в соответствии с информацией, предоставленной ответственными государственными или муниципальными учреждениями, и указаниями должностных лиц.

Предупреждения через сотовую трансляцию считаются основным источником информации, определяющим действия жителей. Если в полученном сообщении не указано, что необходимо направиться в ближайшее укрытие, делать это не требуется.

О доступности укрытий

Следует учитывать, что укрытия в повседневной жизни могут быть недоступны для широкой публики, если отсутствует непосредственная угроза, а их доступность определяется функцией конкретного здания. Например, подвальные этажи учебных заведений обычно доступны только сотрудникам учреждения и обучающимся, а не третьим лицам.

Публичный доступ к укрытиям будет обеспечен только при реальной угрозе, и его оперативно организует владелец или управляющий здания.

Самоуправление призывает жителей следить за официальной информацией и действовать ответственно, соблюдая предоставленные указания.

Полезная информация и ресурсы

Чтобы своевременно получать предупреждения и оперативно связываться со службами спасения, самоуправление призывает каждого пользователя смартфона скачать и использовать бесплатное приложение 112 Latvija.

Приложение подходит для использования на смартфонах с операционными системами iOS и Android. Его можно бесплатно скачать в Google Play и App Store.

Темы

GoogleAppleAndroidЛудзенский край

Другие сейчас читают