В Елгаве некоторым жителям города выплатят особое пособие. Кто его может получить?
Елгавское Управление по социальным делам напоминает, что участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции могут получить пособие.
Управление социальных дел Елгавы (JSLP) напоминает, что участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, чье основное место жительства задекларировано в Елгаве, могут получить муниципальное пособие на реабилитацию в размере 50 евро, которое назначается один раз в год. Если человек получил это пособие в прошлом году, повторно обращаться в JSLP не требуется — в этом месяце пособие будет перечислено на имеющийся у JSLP расчетный счет получателя в кредитном учреждении. Однако если у человека изменился банковский счет или пособие оформляется впервые, до 30 апреля необходимо подать заявление в JSLP. В 2025 году это пособие получили 62 участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Чтобы получить пособие впервые, необходимо до 30 апреля подать в JSLP заявление на получение помощи без оценки доходов. Бланк заявления (№ 1-10/3.12) доступен в JSLP по адресу ул. Пулквежа Оскара Калпака, 9, каб. 115, а также на сайте www.jelgava.lv в разделе Iestādes — Jelgavas Sociālo lietu pārvalde — Dokumenti — Veidlapas.
В заявлении обязательно указываются номер банковского счета для перечисления пособия, а также номер удостоверения участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Заявление можно подать:
- через э-адрес;
- отправив на e-mail soc@soc.jelgava.lv (электронный документ должен быть подписан безопасной электронной подписью);
- по почте: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001;
- лично в JSLP;
- опустив в ящик для заявлений JSLP по адресу ул. Пулквежа Оскара Калпака, 9.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 63048914, 63007224 или 20237378.
28 апреля в 14:00 в зале самоуправления Елгавского края по адресу ул. Паста, 37, состоится мероприятие, посвященное участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В этом году исполняется 40 лет со дня этой трагической аварии.
Прибытие и регистрация на мероприятие — с 13:30. По традиции планируется сделать общее фото, чтобы у каждого участника осталась памятная фотография.
К присутствующим обратятся руководство города Елгавы и Елгавского края, а также председатель правления и президент объединения Latvijas savienība “Černobiļa” Арнолдс Арвалдис Верземниекс, его заместители Марис Шопс и Янис Иевитис, другие представители объединения.
Музыкальным выступлением гостей порадует певица Айя Легздиня.