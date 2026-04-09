В Елгаве некоторым жителям города выплатят особое пособие. Кто его может получить?

Управление социальных дел Елгавы (JSLP) напоминает, что участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, чье основное место жительства задекларировано в Елгаве, могут получить муниципальное пособие на реабилитацию в размере 50 евро, которое назначается один раз в год. Если человек получил это пособие в прошлом году, повторно обращаться в JSLP не требуется — в этом месяце пособие будет перечислено на имеющийся у JSLP расчетный счет получателя в кредитном учреждении. Однако если у человека изменился банковский счет или пособие оформляется впервые, до 30 апреля необходимо подать заявление в JSLP. В 2025 году это пособие получили 62 участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.