Латвия идет к климатическому провалу в транспорте: аудиторы бьют тревогу
Латвия рискует сорваться с климатической траектории: аудиторы заявляют, что транспортная политика разрознена, меры — неэффективны, а финансирование — неполное. Стране грозит провал климатических целей уже к 2030 году.
В Латвии отсутствует согласованная и целенаправленная политика для достижения климатических целей в транспортной отрасли, сообщает Государственный контроль, ссылаясь на аудит "Достижение климатических целей в транспортной сфере".
Аудиторы пришли к выводу, что неясная эффективность расходов и фрагментированное управление создают угрозу достижению климатических целей в транспорте.
По оценке ревизоров, Латвия рискует не достичь климатических целей в транспортной отрасли к 2030 году: из 35 запланированных мер 66% не оказывают определенного влияния на сокращение выбросов парниковых газов (ПГ), 69% характеризуются высоким или средним риском выполнения, а 31% еще не начаты.
Для реализации всех мер необходимы приблизительно 2,9 млрд евро, но на данный момент идентифицировано только 41% необходимого финансирования. Кроме того, часть ограниченных средств направлена на мероприятия, не влияющие на достижение климатических целей.
Аудит также показал, что Латвия не готова к изменениям в топливной сфере и ожидаемое повышение цен может существенно сказаться на населении. Требования ЕС внедрены с опозданием, отсутствует четкая налоговая и декарбонизационная политика, а развитие биотоплива и альтернативных видов топлива до сих пор недостаточно координировано и стратегически направлено.
Госконтроль также указывает, что политика поддержки электромобилей в Латвии лишена общей концепции и недоступна социально уязвимым группам. На программы поддержки при покупке электромобилей израсходовано около 31 млн евро, а другие государственные и муниципальные меры потребовали еще более 6 млн евро.
Ревизоры подчеркивают, что Латвия рискует не достичь климатических целей в транспортной отрасли к 2030 году, так как политика фрагментирована, инструменты поддержки рассредоточены, а публичные ресурсы недостаточно целенаправленно используются в мероприятиях с доказанным влиянием и высокой эффективностью расходов.
Отдельно отмечается, что финансирование поддержки на приобретение электромобилей и развитие инфраструктуры зарядки осуществлялось без долгосрочной стратегии, а в топливной сфере государство не подготовилось к изменениям и запоздало внедрило требования ЕС. Оценка социального влияния изменений проведена недостаточно: рост цен на топливо затронет всех жителей, особенно уязвимые группы, но компенсирующие меры пока не внедрены.
Член совета Государственного контроля Мартиньш Аболиньш отметил, что проблема заключается не в отдельных мерах, а в общем подходе: политика в транспортной сфере реализуется без единого направления и четких приоритетов.
В транспортном секторе Латвии формируется около 31% всех выбросов ПГ. В Национальном энергетическом и климатическом плане (НЭКП) до 2030 года предусмотрено 35 мер, однако отсутствует четкое главное направление по сокращению выбросов. Эффективность расходов у мероприятий, способных повлиять на снижение ПГ, существенно различается, что указывает на недостаточную приоритизацию мер и оценку их эффективности.
В ревизии указано, что продвижению к целям также препятствует фрагментированная институциональная ответственность за связанную политику - климатическую, энергетическую, транспортную, налоговую - и за реализацию ключевых мероприятий и доступного финансирования. Ответственность в основном разделена между Министерством климата и энергетики (МКЭ) и Министерством сообщения, при этом важную роль играют Министерство финансов и Министерство экономики. Главному координатору в транспортной сфере - Минсообщения, для которого с 2026 года создано новое подразделение, - не хватает инструментов для практической реализации политики.
Госконтроль отмечает, что Латвия недостаточно готова к существенным изменениям в области топлива. Хотя в НЭКП Латвии предусмотрено 35 мероприятий в транспортной сфере, 86% планируемого сокращения выбросов ПГ зависит только от одного из них - обязанности поставщиков топлива снижать интенсивность выбросов ПГ. Энергией для транспорта в Латвии почти полностью служит ископаемое топливо. Таким образом, для достижения климатических целей в области топлива необходимы значительные изменения - топливо должно стать "зеленее", а доля возобновляемой энергии в транспорте - существенно увеличиться.
В области транспортного топлива Латвии необходимо внедрить требования ЕС: к 2030 году достичь как минимум 29% доли возобновляемой энергии или как минимум 14,5%-го сокращения интенсивности выбросов ПГ, одновременно увеличив использование современного биотоплива, биогаза и других возобновляемых видов топлива. В 2028 году будет введена система торговли квотами на выбросы (ETS 2), что означает включение расходов на CO2, то есть выбросы углекислого газа, в цену топлива.
Ревизия показала, что хотя внедрение требований ЕС в области топлива началось в Латвии несколько лет назад, полное их принятие произошло с опозданием - только в конце 2025 года. Также отсутствует интегрированное видение о декарбонизации транспорта и необходимых изменениях в налоговой политике, хотя налоги составляют около 50-55% цены топлива.
Аудиторы подчеркивают, что внедрение этих требований напрямую влияет на цену топлива. Хотя общий эффект предстоящих изменений на цены топлива пока точно не оценен, прогнозируемое удорожание может вызвать "ценовой шок" для социально уязвимых домохозяйств. Среди всех стран ЕС в Латвии в 2024 году была шестая по величине доля населения, подверженного риску бедности или социальной изоляции. Рост цен может значительно ухудшить эту ситуацию, однако в Латвии пока не разработаны достаточные и целенаправленные механизмы поддержки для смягчения этого влияния.
Дополнительные вызовы создает развитие альтернативного топлива. Хотя для сокращения выбросов крайне важно увеличить использование биотоплива, его доля в Латвии ниже среднего по ЕС: в 2024 году она составляла 8,8% по сравнению с примерно 11% в среднем по ЕС. Одновременно развитие отрасли сдерживается низким объемом местного производства и высоким уровнем импорта, отсутствием четкой и координированной политики, а также тем, что введенные меры поддержки являются выборочными и ограниченными.
Госконтроль также установил, что государственная политика поддержки электромобилей лишена четкого плана и недоступна для социально уязвимых групп населения. Увеличение числа электромобилей в Латвии является одним из основных направлений государственной политики в области декарбонизации транспортного сектора. В последние годы в эту сферу были вложены значительные государственные средства. С 2020 по 2025 год количество электромобилей в Латвии увеличилось примерно в 21 раз - с 658 до примерно 14 000.
Между тем, в рамках программ поддержки покупки электромобилей израсходован примерно 31 млн евро, а другие государственные и муниципальные механизмы поддержки, такие как бесплатная первичная регистрация транспортного средства, выдача номерных знаков, бесплатные парковки в Риге и Лиепае, а также льготы на въезд в Юрмалу, обошлись еще более чем в 6 млн евро.
В то же время НЭКП предусматривает, что к 2030 году количество транспортных средств с нулевым уровнем выбросов должно увеличиться на 20 000, на что потребуется около 600 млн евро, включая частное финансирование.
Несмотря на значительные инвестиции, ревизия показала, что меры поддержки на приобретение электромобилей недостаточно эффективны, поскольку инструменты поддержки работают разрозненно, без централизованного надзора и общего координационного механизма. Также не создана единая политика, связывающая поддержку покупки электромобилей с развитием инфраструктуры зарядки и финансовыми стимулами. Кроме того, не проведена полноценная оценка эффективности поддержки, в том числе для подключаемых гибридных автомобилей, создающих риски в контексте реального влияния на сокращение выбросов ПГ, отмечают аудиторы.
Существенной проблемой, по мнению аудиторов, является также доступность поддержки для различных социальных групп - в основном она достигает жителей со средними и высокими доходами. Об этом свидетельствует и профиль приобретаемых транспортных средств, например, Tesla, Volkswagen Tayron, Audi e-tron. Для социально уязвимых групп такая поддержка часто недоступна даже при государственном софинансировании.
Аудиторы отмечают, что с 2026 года планируется финансирование на покупку электромобилей в общем размере 70 млн евро примерно для 4000 социально уязвимых пользователей. Однако в ходе ревизии выявлены существенные риски, так как целевая группа не определена четко и недостаточно оценены потребности и финансовые возможности этих жителей. Таким образом, поддержка может не достичь тех, кому она наиболее необходима. Кроме того, фактическая поддержка охватит лишь 3% выделенной целевой группы.
Аудиторы подчеркивают, что управление инфраструктурой зарядки электромобилей в Латвии недостаточно целенаправленно, а планирование развития отрасли неконсистентно и не основано на данных. Государство создало основу для покрытия сети зарядки электромобилей по всей Латвии - 139 станций. При этом сеть зарядки электромобилей в среднем ежегодно приносит около 380 000 евро убытков, оставаясь сильно зависимой от финансирования из государственного бюджета, поскольку с 2020 по 2025 год государство компенсировало 2,37 млн евро. При этом из-за недостатков в расчете себестоимости тарифов на зарядку и распределения расходов за пять лет бюджету нанесен ущерб минимум в 722 000 евро.
В заключение Госконтроль дал девять рекомендаций Минсообщения, МКЭ и Дирекции безопасности дорожного движения. В ходе реализации рекомендаций до 2030 года в НЭКП будут включены экономически эффективные меры с реальным влиянием на достижение целей в транспортном секторе с одновременным улучшением межведомственной координации.
Госконтроль обратится в Кабинет министров с предложением создать единую государственную систему поддержки для смягчения воздействия роста цен на топливо на домохозяйства и призовет оценить влияние перераспределения финансирования из фондов ЕС на достижение климатических целей НЭКП.