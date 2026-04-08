Латвия идет к климатическому провалу в транспорте: аудиторы бьют тревогу

Аудиторы подчеркивают, что внедрение этих требований напрямую влияет на цену топлива. Хотя общий эффект предстоящих изменений на цены топлива пока точно не оценен, прогнозируемое удорожание может вызвать "ценовой шок" для социально уязвимых домохозяйств. Среди всех стран ЕС в Латвии в 2024 году была шестая по величине доля населения, подверженного риску бедности или социальной изоляции. Рост цен может значительно ухудшить эту ситуацию, однако в Латвии пока не разработаны достаточные и целенаправленные механизмы поддержки для смягчения этого влияния.