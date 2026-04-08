Водителей в Латвии будут контролировать еще строже: число радаров средней скорости вырастет до 33
8 апреля на шоссе Кокнесе-Тинужи начал работу еще один радар контроля средней скорости. Всего в этом году к уже действующим добавятся 17 новых устройств, и в итоге среднюю скорость будут измерять на 33 участках дорог по всей Латвии.
Новый радар на шоссе Кокнесе-Тинужи будет контролировать не только среднюю скорость на протяжении 20 километров, но и наличие страховки, а также техосмотра. Опрошенные в Кокнесе водители, однако, указали, что такие радары стоило бы устанавливать не только на шоссе, но и на региональных дорогах. При этом, по их мнению, для снижения скорости по-прежнему нет ничего эффективнее, чем встретившийся на дороге полицейский экипаж, сообщает LSM.lv.
Тем не менее, опыт Государственной полиции показывает, что количество таких «писем-сюрпризов» — уведомлений о зафиксированных радарами нарушениях и последующих штрафах — с каждым годом заметно уменьшается. Два года назад в общей сложности было зафиксировано 55 000 нарушений, из них 29 000 — именно за превышение скорости. Также немало водителей ездили без OCTA или техосмотра. В прошлом году нарушений стало уже на 10 000 меньше.
«Если сравнивать эту статистику, то уже видно сокращение на 10 000. В 2024 году за езду без OCTA было зафиксировано 9500 случаев, а в 2025 году — 6500. Более чем на 3000 меньше. Это, безусловно, результат полного контроля потока, который обеспечивает это устройство», — заявил начальник Управления реагирования Государственной полиции Юрис Янчевскис.
В компании Latvijas Valsts ceļi пояснили, что такие радары заметно снижают и число аварий.
«Учитывая, что физическое присутствие Государственной полиции в таком объеме невозможно, поскольку на это не хватает ресурсов, на помощь приходят технические средства. Это один из способов повысить безопасность. Статистика показывает, что число ДТП уменьшается на 40%, сокращается и количество пострадавших», — сказала представитель Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова.
И это еще не предел. Совет по безопасности дорожного движения уже выделил средства на следующие участки, и в дальнейшем такие измерители будут размещать и на дорогах меньшей значимости.
С точки зрения снижения скорости радары контроля средней скорости действительно заставляют притормозить любителей быстрой езды. Но не менее важно и то, что они фиксируют другие нарушения. Даже напоминание об отсутствии OCTA может уберечь водителя от гораздо более серьезных последствий, отметил эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис.
«Наибольшие проблемы создают не полицейские штрафы, а отсутствие страховки. Если человек станет виновником аварии без OCTA, к нему будет предъявлено регрессное требование. Если пострадает дорогой автомобиль, сумма может приблизиться к 100 000 евро. Не дай бог, если в аварии окажутся несколько машин. И всю эту сумму виновнику придется оплачивать самому. Хорошо, что такие радары вводят, потому что в этих местах скорость действительно снижается. И число аварий, связанных с агрессивным вождением, уменьшается», — подчеркнул он.
До мая к системе подключат еще два таких радара, и тогда среднюю скорость на дорогах Латвии будут измерять уже на 33 участках.