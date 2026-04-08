Минус 460 полицейских: почему на дорогах Латвии стало опаснее
На дорогах Латвии не хватает сотен полицейских, и это уже влияет на безопасность. Эксперт Оскар Ирбитис объяснил, почему камеры не спасут ситуацию и как присутствие патруля мгновенно меняет поведение водителей.
В эфире программы «Dienas personība ar Veltu Puriņu» эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис заявил о серьезной проблеме на дорогах Латвии — недостаточном уровне полицейского контроля.
По его словам, ключевая причина — нехватка кадров: «Сейчас одной из существенных проблем в Латвии является недостаточный полицейский контроль. Недостаточно ресурсов полиции. Последние данные, которые я слышал, — не хватает 460 полицейских. Это означает, что 230 экипажей не выходят на дороги».
Эксперт подчеркивает, что это огромная цифра, которая напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Он объясняет, что многие нарушения невозможно отследить только с помощью технологий: «Такие вещи, как непристегнутые ремни, невозможно контролировать никакими электронными устройствами. Это может контролировать только живой полицейский». То же касается и проверки водительских прав: «Только живой полицейский может проверить, есть ли у водителя права».
Ирбитис считает, что оптимальным решением для Латвии является сочетание технологий и живого патрулирования: «Идеальное решение для ситуации в Латвии — комбинировать эти два метода: электронные средства контроля — радары, системы средней скорости, а также скрытые автомобили — и параллельно с этим обеспечивать живое полицейское присутствие».
Он отмечает, что из-за нехватки ресурсов полиция зачастую вынуждена сосредотачиваться только на реагировании на аварии: «Не должно быть так, что полицейские едва успевают объехать места ДТП, и у них уже не остаётся времени на полноценное патрулирование и профилактику».
При этом даже минимальное присутствие полиции оказывает мгновенный эффект на водителей: «Мы все это видим: на шоссе появляется полицейский экипаж — даже никого не останавливая — и движение сразу начинает “исправляться”». Эксперт описывает поведение водителей в такой ситуации: «Как только позади едет полицейская машина — все становятся дисциплинированными. Мы сразу вспоминаем правила: пристегиваемся, едем аккуратно, и все становится в порядке».
По его словам, это связано с психологическим фактором: «Когда “большой брат” рядом, мы ведем себя иначе».
Таким образом, Ирбитис делает вывод: без достаточного числа полицейских даже самые современные технологии не смогут обеспечить должный уровень безопасности на дорогах.