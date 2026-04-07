Ужасная авария в Даугавпилсе: пассажир поезда раскрывает подробности происшествия

В субботу для многих пассажиров поездка на поезде Рига–Даугавпилс превратилась в настоящий кошмар. Когда до конечной станции оставалось всего две минуты, поезд на переезде на улице Мотора буквально снес с дороги легковой автомобиль Honda. Очевидцы рассказывали, что поезд двигался на большой скорости и был вынужден резко тормозить, но все равно остановился примерно через 400 метров.