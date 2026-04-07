Ужасная авария в Даугавпилсе: пассажир поезда раскрывает подробности происшествия
Поезд буквально смял автомобиль за минуты до прибытия в Даугавпилс — пассажиры пережили шок, и теперь очевидцы делятся жуткими деталями, сообщает передача "Degpunktā".
В субботу для многих пассажиров поездка на поезде Рига–Даугавпилс превратилась в настоящий кошмар. Когда до конечной станции оставалось всего две минуты, поезд на переезде на улице Мотора буквально снес с дороги легковой автомобиль Honda. Очевидцы рассказывали, что поезд двигался на большой скорости и был вынужден резко тормозить, но все равно остановился примерно через 400 метров.
Среди людей, которым пришлось пережить это драматическое столкновение, был и бывший футболист сборной Латвии Юрий Жигаев, сообщает передача «Degpunktā». Спортсмен рассказал, что в том месте, где он сидел, удар практически не ощущался.
«Никакого сильного удара не было, по крайней мере мы его не почувствовали — мы находились в другой части поезда», — признался он, добавив, что совсем другая картина открылась тем пассажирам, которые сидели со стороны столкновения.
Сразу после аварии поезд остановился, и в вагонах воцарилась неопределенность. Пассажирам пришлось ждать, пока начнут работу службы, и только потом им разрешили выйти и своими глазами увидеть последствия — детали автомобиля были разбросаны по траве и рельсам, а разбитая Honda находилась рядом.
«Наверное, на Пасху ехали домой к родственникам — и такая ситуация… Понятно, что все думали о том, что с машиной и людьми внутри», — не скрывая эмоций, сказал бывший футболист. Размышляя о причинах, почему водитель не заметил поезд, он предположил:
«Думаю, классика — скорее всего, был в телефоне. Насколько понимаю, там нет шлагбаума, только красные сигналы. Не заметил и поехал дальше».
Водитель автомобиля Honda после аварии был доставлен в больницу. Государственная полиция продолжает выяснять, что именно произошло в те роковые секунды перед столкновением.