Выживавший два месяца в море россиянин теперь может оправиться в колонию
Выжил после 67 дней в открытом море, но теперь может отправиться в колонию на 3 года. История россиянина Михаила Пичугина превратилась из трагедии выживания в громкое судебное дело.
Государственное обвинение запросило три года лишения свободы в колонии-поселении для Михаила Пичугина — единственного выжившего после двухмесячного дрейфа в Охотском море. Также прокурор настаивает на дополнительном штрафе в размере 50 тысяч рублей (около 550 евро).
Пичугин проходит по делу о гибели двух своих родственников — родного брата и племянника. Трагедия произошла в августе 2024 года, когда трое мужчин отправились в морское путешествие на надувной лодке «Байкат 470», не предназначенной для плавания в открытом море. Из-за отказа двигателя судно оказалось в неконтролируемом дрейфе, который длился 67 дней.
За это время двое пассажиров — брат Пичугина и его 15-летний сын — погибли от переохлаждения и истощения. Сам Пичугин выжил и был спасен у берегов Камчатки проходящим судном «Ангел».
Следствие считает, что мужчина нарушил правила безопасности при эксплуатации маломерного судна — превысил допустимую дальность выхода в море и допустил ряд других нарушений. Ему предъявлены обвинения по статьям о нарушении правил безопасности, повлекшее смерть двух лиц, и использовании подложного документа. Сам Пичугин частично признал вину. В суде он также сообщил, что выплатил матери погибшего племянника 100 тысяч рублей (более 1000 евро) в качестве компенсации морального вреда.
Сторона защиты, в свою очередь, просит смягчить наказание и оправдать подсудимого по одной из статей. Адвокат заявил: «Пичугин не должен был и не мог предвидеть наступление смерти своего брата и племянника». Сам обвиняемый также отвергает версию о неисправности двигателя: по его словам, перед выходом в море мотор тщательно проверяли, а лодку осматривали инспекторы, не выявившие нарушений.
Он рассказал, что на борту имелось все необходимое для выживания — спасательные жилеты, сигнальные средства, вода, еда и теплая одежда. Когда двигатель остановился, экипаж пытался исправить ситуацию и даже сделал подобие паруса, чтобы двигаться к берегу. Однако штормы и течение уносили лодку все дальше в море. Несмотря на сигналы бедствия, помощь долго не приходила. По словам Пичугина, никто на борту не искал виноватых даже в критической ситуации:
«Ни со стороны брата, ни со стороны племянника я не слышал упреков».
Со временем состояние людей ухудшалось. Подросток перестал есть и умер примерно через месяц. Позже погиб и брат Пичугина. Сам мужчина провел последние недели в одиночестве, испытывая галлюцинации и почти не спал.
Окончательное решение по делу вынесет суд после завершения всех судебных прений.