Мы догадывались: по свежим данным средняя чистая зарплата в Латвии - одна из самых низких в ЕС
Eurostat опубликовал свежие данные по почасовой зарплате в среднем по всей Европе. Латвийские цифры обескураживают - предпоследнее место по ЕС.
В Люксембурге, расположенном в самом центре континента, средняя чистая зарплата составляет 49,7 евро в час.
На втором месте - Исландия (47,0 евро), за ней следуют Норвегия (45,8 евро) и Дания (44,7 евро).
На другом конце таблицы - Латвия (12,9 евро), Румыния (12,9 евро) и Болгария (10,5 евро) с самой низкой средней почасовой оплатой труда.
Однако, как комментирует Euronews, для Восточной Европы есть не только плохие новости. В период с 2021 по 2025 год в Болгарии зафиксирован самый большой рост чистой заработной платы - на 69,4%.
Польша также продемонстрировала высокие результаты: за тот же период зарплата после вычета налогов выросла на 66%, за ней следует Румыния с ростом на 61,3%.
В Хорватии, Литве и Венгрии чистая зарплата также выросла в среднем более чем на 50%.
С другой стороны, зарплаты остались относительно стабильными в Норвегии (5,5%), Швеции (6,1%) и Италии (10,6%), где в период с 2021 по 2025 год наблюдался самый медленный рост в Европе.
В Германии, Франции и Испании рост зарплат также оказался ниже среднего по ЕС показателя в 20%.
