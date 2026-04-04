Отключили монитор и потеряли ребенка: вскрылись шокирующие детали смерти в даугавпилсской больнице
Смерть младенца в больнице Даугавпилса обрастает шокирующими деталями: отключенный монитор, спорные записи и упущенный шанс спасти жизнь. Теперь суд может обязать выплатить крупную компенсацию.
Административный окружной суд 22 апреля планирует вынести решение по делу о компенсации в связи со смертью 11-месячного ребенка в Даугавпилсской региональной больнице.
В прошлом году Административный районный суд в Резекне постановил обязать Инспекцию здравоохранения издать административный акт, чтобы из Фонда медицинского риска выплатить 123 792 евро в пользу одной матери, чья 11-месячная дочь умерла в Даугавпилсской региональной больнице из-за недостаточного наблюдения во время транспортировки между отделениями.
Из материалов дела следует, что мать заметила, что ее 11-месячная дочь, возможно, выпила таблетки валерианы. Немедленно была вызвана скорая помощь, которая доставила ребенка в Даугавпилсскую региональную больницу. Ребенок сразу был помещен в реанимацию, и спустя некоторое время было установлено, что состояние пациентки является средне стабильным и ее можно перевести в другое отделение. Чтобы переместить девочку, ее отключили от монитора, который отслеживал сердечную деятельность и дыхание, хотя правила предусматривают непрерывное наблюдение жизненных показателей во время транспортировки.
Путь на пятый этаж занял примерно 20 минут. Все это время ребенок находился под наблюдением помощника врача и медсестры, однако без оборудования, которое предупредило бы об остановке сердца. Персонал думал, что ребенок просто спит.
По прибытии в детское отделение дежурная медсестра и врач увидели, что девочка не дышит. Врачи в отделении установили, что ребенок умер во время транспортировки или непосредственно перед транспортировкой.
Инспекция здравоохранения провела проверку и пришла к выводу, что вины врачей в смерти ребенка нет, а также выдвинула версию, что ребенок умер от синдрома внезапной смерти младенцев. Это диагноз, который устанавливается младенцам, которые без видимой причины умирают во сне.
Инспекция считает, что отравление валерианой не было настолько тяжелым, чтобы вызвать смерть, и действия врачей были правильными.
Утверждалось, что смерть была внезапной и ее невозможно было предвидеть.
Мать не согласилась с этим объяснением и обратилась в суд. Суд назначил всестороннюю судебно-медицинскую экспертизу, в которой участвовали пять специалистов, в том числе специалист по детским инфекционным заболеваниям, специалист по интенсивной терапии и патолог.
Как сообщал портал apollo.lv, в решении суда были выявлены несколько бросающихся в глаза несоответствий, которые вызвали сомнения не только в качестве лечения, но и в целостности документации.
В медицинской документации было указано артериальное давление ребенка в 11 часов, однако суд установил, что это было время, когда ребенок уже транспортировался или готовился к транспортировке и не был подключен к монитору. Следовательно, данные о давлении были внесены задним числом или вообще выдуманы. Эксперты указали — если ребенок был доставлен в отделение в 11:12 уже мертвым, это свидетельствует о том, что состояние ребенка критически ухудшилось значительно раньше, и если бы ребенок остался в отделении интенсивной терапии под наблюдением мониторов, врачи увидели бы момент, когда сердечная деятельность начала ослабевать.
Судебно-медицинские эксперты категорически отвергли диагноз синдрома внезапной смерти младенцев, поскольку ребенок находился в больнице с конкретным диагнозом и его смерть имела физиологическую причину — острую сердечную недостаточность и асистолию, развитие которых врачи не заметили.
Суд первой инстанции не установил, что врачи умышленно причинили вред ребенку, однако пришел к выводу, что, отключив ребенка от монитора и транспортируя его без надлежащего наблюдения, врачи упустили момент, когда могли спасти жизнь ребенка.
Суд признал, что решения Инспекции здравоохранения и Министерства здравоохранения об отказе в компенсации были незаконными, в связи с чем было постановлено, что в течение месяца после вступления решения в силу из Фонда медицинского риска должно быть выплачено 123 792 евро.