Отключили монитор и потеряли ребенка: вскрылись шокирующие детали смерти в даугавпилсской больнице

В медицинской документации было указано артериальное давление ребенка в 11 часов, однако суд установил, что это было время, когда ребенок уже транспортировался или готовился к транспортировке и не был подключен к монитору. Следовательно, данные о давлении были внесены задним числом или вообще выдуманы. Эксперты указали — если ребенок был доставлен в отделение в 11:12 уже мертвым, это свидетельствует о том, что состояние ребенка критически ухудшилось значительно раньше, и если бы ребенок остался в отделении интенсивной терапии под наблюдением мониторов, врачи увидели бы момент, когда сердечная деятельность начала ослабевать.