Во Франции узнали, как украинским военным удалось сжечь российский газовоз у берегов Ливии
Российский газовоз Arctic Metagaz, получивший повреждения у берегов Ливии, был атакован утром 4 марта украинскими морскими беспилотниками. К такому выводу пришло Международное французское радио (RFI) по итогам собственного расследования. Об этом пишет "Радио Свобода".
По данным RFI, удар нанёс автономный надводный беспилотник типа Magura V5, запущенный с базы в районе нефтяного комплекса Меллита. Он поразил машинное отделение судна, которое быстро заполнилось водой, обездвижив танкер. Судно входит в так называемую российскую "флотилию-призрак", используемую для обхода санкций. Оно следовало с грузом сжиженного природного газа в сторону Порт-Саида.
Как утверждают источники RFI, в Ливии находятся более 200 украинских офицеров и военных специалистов — по соглашению с правительством в Триполи, возглавляемым Абдель Хамидом Дбейбой.
Украинские силы размещены на нескольких объектах, говорится в публикации RFI. Основная база — военно-воздушная академия в Мисрате, где также дислоцированы силы Африканского командования США, а также турецкие и итальянские военные и британский разведывательный центр.
В городе Завия, примерно в 50 километрах к северу от Триполи и рядом с нефтяным комплексом Меллита, по данным расследователей, действует полностью оборудованная база для запуска воздушных и морских беспилотников. Ещё одна площадка используется для координации с ливийской армией — на территории штаба 111-й бригады.
По данным источников, украинские специалисты получили участки с выходом к морю, где осенью 2025 года были оборудованы взлётно-посадочные полосы и антенны.
RFI сообщает, что соглашение о военном присутствии украинских военных было подписано в октябре 2025 года по инициативе военного атташе Украины в Алжире Андрея Баюка.
В рамках договорённостей украинские военные обучают ливийские силы использованию беспилотников. В перспективе речь также идёт о поставках оружия и инвестициях в нефтяной сектор Ливии.