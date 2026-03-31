Такой будет обновленная AB дамба
AB дамбу в ближайшие годы планируют превратить в одно из самых заметных общественных пространств на берегу Даугавы.
ФОТО: с мостом Чаксте, променадом и новыми дорожками - такой хотят сделать дамбу AB
В Риге выбрали победителя конкурса эскизов по развитию AB дамбы. Лучшей признана концепция архитектурного бюро Ruume arhitekti, которая предусматривает создание прогулочного пространства вдоль Даугавы, нового моста Чаксте к Вантовому мосту и живописных дорожек со стороны залива, однако до реализации проекта еще предстоит найти многомиллионное финансирование.
Как проинформировал Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, эскиз был разработан бюро Ruume arhitekti совместно с субподрядчиками SIA Topia и SIA AMECO. Победителю конкурса будет присуждена премия в размере 8000 евро. Жюри конкурса оценило эскиз как наиболее тщательно продуманное предложение с ясной концепцией и убедительной ландшафтной логикой.
По мнению самоуправления, авторам удалось придать каждой набережной дамбы свою особую атмосферу и при этом объединить их в единое парковое пространство. Предусмотрены разнообразные возможности для отдыха у воды и на воде. Также предложено создать светлую и вдохновляющую среду для увековечения памяти первого президента Латвии Яниса Чаксте и его ценностей.
В основе концепции лежит идея создания вдоль Даугавы променада первого президента Латвии Яниса Чаксте, откуда посетители смогут любоваться видом на Старую Ригу. На конце дамбы предусмотрен мост Чаксте, который должен соединить AB дамбу с Вантовым мостом.
Авторы идеи считают это соединение AB дамбы особенно важным, поскольку оно позволит создать единый поток пешеходов и велосипедистов и существенно изменить нынешнюю ситуацию, при которой AB дамба остается тупиком и не включена в повседневные маршруты горожан.
Со стороны залива территорию AB дамбы предлагается оформить живописными дорожками, а также разместить плавучие объекты для различных видов активности и отдыха.
Председатель Комитета по городскому развитию Рижской думы Эдгар Бергхолцс отметил, что прежде всего на AB дамбу нужно смотреть как на гидротехническое сооружение, которое необходимо привести в порядок. По его мнению, сделать это можно при поддержке Евросоюза и государства. Политик подчеркнул, что до начала проектирования реконструкции дамбы необходимо понять, где взять финансирование.
По его словам, AB дамба находится в критическом состоянии и регулярно проходит проверки. Оценки, сделанные несколько лет назад, показывают, что на ее реконструкцию требуется около 20 миллионов евро, причем парк и мемориальное место Чаксте составляют лишь небольшую часть от всего объема работ, необходимых для укрепления дамбы.
Бергхолцс добавил, что на проектирование преобразования AB дамбы потребуется около 800 000 евро, а сам процесс может занять примерно два года. Однако до этого, по его словам, нужно хотя бы определить направления, «откуда эти деньги могут прийти».
Как сообщил агентству LETA депутат Сейма Эдвард Смилтенс, идея создать место памяти Чаксте возникла за чашкой кофе в разговоре с правнучкой первого президента Латвии Анной Кристиной Чаксте. Тогда они пришли к выводу, что, например, памятник Карлису Улманису находится в самом центре города, тогда как почтить память Яниса Чаксте можно фактически только на кладбище.
Затем, глядя по оси улицы Бривибас на памятник Свободы через Старую Ригу, они пришли к мысли, что эта линия упирается в судьбоносную для Латвии реку Даугаву и AB дамбу. Так и возникла идея создать такое мемориальное место именно там. Обсуждался и вопрос финансирования. На конкурс эскизов средства были выделены, однако для дальнейших работ финансирование еще предстоит найти.
По мнению Смилтенса, с учетом того, что AB дамба является гидротехническим сооружением и важна для безопасности Риги, можно рассчитывать на средства фондов Европейского союза. Кроме того, этот проект, по его словам, должен реализовываться в сотрудничестве Рижской думы и Сейма. «Сейму когда-нибудь следовало бы договориться. А когда будут ясны цифры и со стороны Сейма, и со стороны Рижской думы, их можно будет объединить с финансированием из фондов ЕС и реализовать этот проект, потому что это вопрос самоуважения нашего государства», — сказал Смилтенс.