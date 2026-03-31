Ринкевич посетил центр автономных систем и заявил о новой реальности для Латвии
Ринкевич назвал приоритетом усиление противовоздушной обороны Латвии.
Ринкевич посетил центр автономных систем и заявил о новой реальности для Латвии

LETA / Otkrito.lv

В нынешней ситуации, когда угроза со стороны беспилотных летательных аппаратов иностранного государства стала новой реальностью у границ Латвии, приоритетом должно быть укрепление всех видов противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник посетил Центр компетенций автономных систем.

Как агентству LETA сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе визита Ринкевич ознакомился с работой центра, встретился с его сотрудниками, а также с партнерами по сотрудничеству из украинских подразделений.

Согласно информации на сайте Центра логистики и закупок государственной обороны, Центр компетенций автономных систем начал работу в сентябре 2025 года. Его главная задача — обеспечивать Национальные вооруженные силы Латвии воздушными, морскими и наземными дронами для усиления возможностей армии.

Центр оказывает поддержку вооруженным силам во внедрении дронов и обучении, обеспечивает тестирование дронов и противодронных систем, а также развивает международное сотрудничество и совместные проекты. Руководителем Центра компетенций автономных систем является майор Модрис Кайриш.

