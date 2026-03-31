Ринкевич посетил центр автономных систем и заявил о новой реальности для Латвии
В нынешней ситуации, когда угроза со стороны беспилотных летательных аппаратов иностранного государства стала новой реальностью у границ Латвии, приоритетом должно быть укрепление всех видов противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник посетил Центр компетенций автономных систем.
Как агентству LETA сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе визита Ринкевич ознакомился с работой центра, встретился с его сотрудниками, а также с партнерами по сотрудничеству из украинских подразделений.
Согласно информации на сайте Центра логистики и закупок государственной обороны, Центр компетенций автономных систем начал работу в сентябре 2025 года. Его главная задача — обеспечивать Национальные вооруженные силы Латвии воздушными, морскими и наземными дронами для усиления возможностей армии.
31. martā Valsts prezidents @edgarsrinkevics iepazinās ar Autonomo sistēmu kompetences centra darbību, tikās ar tā darbiniekiem, kā arī sadarbības partneriem no Ukrainas vienībām.— Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) March 31, 2026
Центр оказывает поддержку вооруженным силам во внедрении дронов и обучении, обеспечивает тестирование дронов и противодронных систем, а также развивает международное сотрудничество и совместные проекты. Руководителем Центра компетенций автономных систем является майор Модрис Кайриш.