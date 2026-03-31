30 млн евро для airBaltic: правительство Латвии одобрило экстренный заем
Латвийской национальной авиакомпании airBaltic планируют предоставить краткосрочный заем в размере 30 миллионов евро в связи с резким ростом цен на топливо, сообщил во вторник на пресс-конференции после заседания правительства министр сообщения Атис Швинка. Срок возврата займа установлен до 31 августа.
Премьер-министр Эвика Силиня отметила, что правительство обратится по этому вопросу в Сейм.
По словам Силини, заем планируется обеспечить за счет предусмотренных в бюджете ресурсов, заложенных в программе кредитования.
Она сообщила, что во вторник на закрытой части заседания правительство заслушало доклад Министерства сообщения, и очевидно, что ситуация на Ближнем Востоке и вызванные ею колебания цен на топливо усилили давление на airBaltic.
Премьер подчеркнула, что airBaltic имеет критическое значение для укрепления безопасности Латвии и улучшения транспортной связанности, поэтому есть основания для предоставления краткосрочного займа, поскольку цена авиационного топлива сейчас растет особенно быстро.
Финансовый директор airBaltic Витолдс Яковлевс в марте этого года во время звонка с инвесторами сообщил, что общий объем потребления топлива airBaltic на оставшуюся часть года составляет примерно 165 000 тонн, из которых 17 000 тонн были зафиксированы, или захеджированы, по цене 567 евро за тонну.
Ранее Министерство сообщения информировало, что в конце марта этого года airBaltic официально обратился в министерство, уведомив акционера о влиянии внешних факторов на финансовую и операционную деятельность компании. Военный конфликт на Ближнем Востоке вызвал существенный рост цен на авиационное топливо, что, в свою очередь, увеличивает расходы компании и влияет на ее рентабельность.
Швинка, получив и оценив письмо airBaltic о необходимости предоставить краткосрочный заем как один из возможных превентивных инструментов стабилизации, предложил рассмотреть этот вопрос на заседании правительства во вторник. Он также отметил, что важно обеспечить непрерывную операционную деятельность компании в период, когда внешние факторы особенно сильно влияют на авиационную отрасль.
В Министерстве сообщения указали, что компания продолжает выполнять рейсы в соответствии с запланированной программой, а возможный заем, если он будет предоставлен, может помочь сохранить стабильную маршрутную сеть, избежать резких изменений и смягчить давление, вызванное ростом цен на топливо.
Также в министерстве напомнили, что из соображений безопасности airBaltic уже ранее была вынуждена приостановить полеты в Тель-Авив и Дубай, что сократило доходы и повлияло на эффективность маршрутной сети. Одновременно под влиянием конфликта цены на авиационное топливо существенно выросли, временами почти удваиваясь.
Параллельно идет работа над новым бизнес-планом, который планируется завершить летом этого года. Возможный краткосрочный заем, если он будет предоставлен, может помочь компании стабилизировать деятельность до начала реализации нового плана, пояснили в Министерстве сообщения.